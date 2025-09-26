Qual è la piccola cittadina francese che viene considerata l’alternativa economica a Parigi

Chi non sogna di trascorrere un weekend a Parigi tra passeggiate all'ombra della Tour Eiffel, croissant appena sfornati e luoghi iconici comparsi in tutti i film? La cosa che in pochi sanno, però, è che anche la capitale francese ha i suoi svantaggi: è costosa, affollatissima e piena di turisti che amano scattarsi i selfie con baschi e outfit in stile Emily in Paris. Chi va alla ricerca di un'esperienza davvero "Made in France" con buon cibo, tanto cose da vedere e panorami unici sarà lieto di sapere che esiste una cittadina molto più piccola ma ugualmente caratteristica: ecco qual è e perché va visitata.

Dove si trova Rouen, l'alternativa a Parigi

Avete mai sentito parlare di Rouen, il capoluogo della Normandia settentrionale? Descritta dallo scrittore Victor Hugo come "la città dalle cento guglie", da tempo viene considerata una valida alternativa a Parigi, vista la sua atmosfera unica e i suoi prezzi economici. Dista dalla capitale appena 2 ore di auto (o 90 minuti di treno) ed è perfetta per un pittoresco weekend fuori porta. Si tratta di una cittadina di origini medievali, famosa per la storia di Giovanna d'Arco, che fu bruciata al rogo nella sua piazza principale, Place du Vieux-Marché. Meta turistica ideale non solo per gli appassionati di storia ma anche per coloro che amano l'atmosfera spassionata tipicamente francese: qui, infatti, si può passeggiare romanticamente tra strade acciottolate, gustare un croissant appena svegli e ammirare dei veri e propri gioielli di architettura, primo tra tutti il Gros Horologe.

Rouen

Quanto costa una vacanza a Rouen

A Rouen passa inoltre anche la Senna, ci sono diversi punti panoramici, come ad esempio la cima della torre di guardia, da cui ammirare l'iconico fiume. Non manca il cibo gustoso, dai formaggi al sidro, fino ad arrivare all'anatra alla rouennaise e alle birre regionali. Il dettaglio da non sottovalutare se si vuole organizzare un weekend francese? A differenza di Parigi, a Rouen i prezzi sono decisamente accessibili. Qui le camere d'albergo non superano i 40 euro a persona a notte, non bisogna affrontare folle eccessive di turisti per visitare un monumento e soprattutto si può girare l'intera città a piedi senza prendere mezzi o noleggiare auto (sperperando altro denaro). In quanti si lasceranno ispirare da questa proposta di viaggio?

