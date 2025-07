Qual è la città francese che vieta ai turisti di camminare in costume da bagno

Les Sables d’Olonne

Con le ferie che si avvicinano in molti si stanno preparando per le partenze estive ma la cosa che in pochi sanno è che in alcuni paesi vengono imposte delle regole di dress code decisamente stringenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di divieti praticamente sconosciuti ma, se vengono trasgrediti, mettono a rischio sanzioni. In una città della Francia, ad esempio, di recente è stato reso noto che i turisti non possono girare in costume per la città: ecco dov'è che è stato introdotto questo provvedimento.

Il divieto imposto a Les Sables d'Olonne

Les Sables d'Olonne è una località balneare sulla costa atlantica della Francia occidentale. Famosa per le sue lunghissime spiagge, per il suo mare cristallino e per il suo lungomare movimentato, di recente ha introdotto una regola di dress code che solo pochi turisti conoscono: è vietato camminare "seminudi", dunque a petto scoperto o in costume da bagno, in qualsiasi luogo che non sia la spiaggia. Ad annunciarlo è stato il sindaco Yannick Moreau, che su Facebook ha sottolineato che coloro che non rispettano la direttiva vanno incontro a multe fino a 150 euro.

Le dichiarazioni del sindaco della cittadina francese

"È una questione di rispetto per la gente del posto che non vuole che i turisti vadano in giro per la città mezzi nudi. È anche una regola di igiene nei nostri mercati, nei nostri negozi e nelle nostre strade. Se volete mettere in mostra i pettorali e i bikini a Les Sables d'Olonne, avete a disposizione 11 chilometri di spiaggia", ha spiegato il sindaco, che ha chiesto alla polizia locale di garantire il pubblico decoro. Ora in giro per la città sono stati affissi manifesti con su scritto "A Les Sables d'Olonne il rispetto non va in vacanza" e i residenti hanno apprezzato non poco. Per loro era diventato intollerabile vedere in continuazione turisti stranieri a petto nudo alle prese con comportamenti discutibili.