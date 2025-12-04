Qual è la città europea che premia i turisti disciplinati con cibi gratuiti e musei scontati

Sapete che in Europa esiste una città che premia i turisti disciplinati? Ecco qual è e cosa offre a coloro che viaggiano in modo “consapevole”.

L'overtourism è una vera e propria piaga per le città e i paesi che vengono letteralmente presi d'assalto dai viaggiatori internazionali. Tra folla eccessiva tra le strade del centro, file per entrare nei ristoranti e calca in ogni dove, per i residenti diventa praticamente impossibile portare a termine le comuni attività quotidiane. A rendere la situazione ancora più complessa sono i turisti indisciplinati, che non si preoccupano affatto di rispettare le regole di normale convivenza. È proprio per evitare di trasformare il centro in una bolgia fuori controllo che una grande città europea ha introdotto un programma molto speciale: premia i visitatori consapevoli e disciplinati con cibi ed esperienze culturali gratuite.

I bonus riservati ai turisti disciplinati

A Copenaghen si sta affrontando in modo attivo il fenomeno sempre più preoccupante dell'overtourism. Considerando il fatto che si prevede che entro il 2030 i visitatori internazionali raggiungeranno quota 1,8 miliardi ogni anno, è stato introdotto il programma CopenPay, di cosa si tratta? Di alcuni premi riservati ai turisti consapevoli, così da invogliarli a non essere consumatori passivi ma ad interagire con la città in modo costruttivo. A tutti coloro che si dimostreranno disciplinati e attenti alla cultura locale verranno riservati pasti gratuiti, noleggio di biciclette a prezzi stracciati, sconti per ingresso ai musei ed esperienze culturali.

Come partecipare al progetto

Avviata per la prima volta nel 2024, ora, dopo essere stata provata da 30.000 turisti "volontari", l'iniziativa CopenPay è diventata "ufficiale". Cosa bisogna fare per usufruire dei benefit? Delle semplici azioni "positive" come la rimozione dei rifiuti dai canali, l'uso della bicicletta per raggiungere i musei, il consumo di cibi a base vegetale (e il tutto deve essere documentato con delle foto). Se si arriva in città in treno o se si soggiorna in Danimarca per oltre 4 giorni, si otterranno anche degli ulteriori vantaggi. Al momento il progetto è stato attivato solo in Danimarca ma potrebbe presto estendersi anche ad altri paesi. Al momento, infatti, sono circa 100 le destinazioni in tutti il mondo che hanno espresso interesse e che sono in procinto di lanciare la propria versione del modello.