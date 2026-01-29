Qual è il borgo più antico d’Italia: ha 3000 anni ed è citato anche nell’Eneide di Virgilio

Tra mito e storia, Casperia rivendica origini di oltre 3000 mila anni ed è citata nell’Eneide: il borgo sabino offre scorci mozzafiato, tra chiese antiche e piccole stradine acciottolate.

Una delle vie del centro storico di Casperia

In Italia, terra ricca di millenni di storia, tra città d’arte famose e borghi poco noti, spicca un luogo dal fascino antico che intreccia mito, letteratura e realtà storica: Casperia. Arroccato tra le colline della Sabina, in provincia di Rieti, questo borgo ha origini antichissime, si dice risalenti a più di tremila anni fa, e conserva tracce e racconti che lo collegano alla cultura romana e alla grande epica latina. Nell’Eneide di Virgilio viene fatto riferimento a Casperia come città che inviò truppe in aiuto nella guerra contro Enea, collocando così il borgo nel cuore mitico delle origini di Roma.

Chiesa della Santissima Annunziata, Casperia

La storia di Casperia

Casperia è un borgo che sembra sospeso nel tempo, immerso in un paesaggio naturale di colline, uliveti e boschi. Le sue origini sono avvolte nel mito e nella leggenda: secondo la tradizione locale, il centro storico della città sarebbe nato oltre tremila anni fa grazie a popolazioni provenienti dal Mar Caspio, legando così il nome Sabina ad antiche migrazioni. La prima attestazione del suo antico nome, Aspra Sabina, compare nelle fonti medievali, e fu proprio sotto questa denominazione che il poeta Virgilio ne parlò nel Libro VII dell’Eneide, inserendola tra le comunità italiche che presero parte alle vicende degli eroi troiani e latini. I reperti archeologici nel territorio, come tracce di acquedotti risalenti al V-IV secolo a.C. e resti di villae rusticae romane, suggeriscono che l’area fu abitata e frequentata già in epoca preromana, anche se in realtà la conformazione urbanistica che conosciamo oggi si è consolidata a partire dal Medioevo. Tra il XIII e il XIV secolo il borgo, circondato da mura difensive, divenne una delle comunità più forti della Sabina, al centro di lotte e dominazioni tra famiglie nobili.

Casperia, Lazio

Cosa vedere nel borgo più antico d'Italia

Visitare Casperia significa percorrere strade di pietra che raccontano secoli di storia. Il centro storico, interamente pedonale, è organizzato secondo lo schema detto a bulbo di cipolla, una serie di cerchi concentrici di vicoli che si stringono verso la piazza centrale dedicata a San Giovanni Battista, dove l’omonima chiesa domina con il suo campanile medievale. Le antiche mura sono ancora ben visibili, con porte storiche come Porta Romana e Porta Santa Maria che indicano gli accessi al borgo, al cui interno meritano attenzione la Chiesa della Santissima Annunziata, costruita nel XVII secolo con interessanti opere d’arte, e il Palazzo Forani, un affascinante edificio signorile. Passeggiando lungo le vie si godono scorci sulla Valle del Tevere, sul Monte Soratte e sulle colline umbre e sabine circostanti, soprattutto se si osserva il panorama dalla Fontana del Belvedere.

La Fontana del Belvedere, Casperia

Gli altri borghi storici in Italia

Ma Casperia non è un caso isolato: l’Italia è costellata di borghi con origini millenarie che, pur non avendo sempre prove documentarie così antiche come quelle di Casperia, vantano storie altrettanto interessanti. Amelia, in Umbria, è spesso citata tra i borghi più antichi della penisola: anticamente conosciuta come Ameria, la città conserva mura monumentali in blocchi di pietra risalenti al III-IV secolo a.C., che racchiudono un centro storico le cui origini si perdono tra mito e storia antica.

Amelia, Umbria

In Sardegna, Sant’Antioco è un altro esempio di borgo la cui storia risale all’VIII secolo a.C., quando fu fondato dai Fenici come insediamento urbano sull’isola omonima, per poi svilupparsi tramite culture puniche e romane; oggi conserva necropoli, resti di insediamenti antichi e un centro storico davvero molto caratteristico. Ci sono, infine, altri borghi come Massa Martana in Umbria, con antiche origini e mura storiche, o piccoli centri rurali come Farnetta, che pur emergendo nel Medioevo si trovano su territori frequentati già in epoche molto remote, illustrando la ricchezza della storia italiana.