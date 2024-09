Perché viaggiare riuscirebbe a rallentare l’invecchiamento

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a credere che per ridurre al minimo i segni del tempo sulla propria pelle servissero massaggi dagli effetti anti-age, sieri notte al retinolo o creme idratanti "miracolose", ma la verità è completamente diversa. Stando ai risultati raggiunti da un gruppo di ricercatori australiani, basterebbe semplicemente coltivare la propria passione per i viaggi per rallentare l'invecchiamento. Certo, in alcuni casi questa attività potrebbe rivelarsi molto più costosa dei trattamenti beauty di ultima generazione, ma gli effetti sembrerebbero essere assicurati: ecco cosa è stato scoperto dagli studiosi dell'Università Edith Cowan di Perth.

I benefici dei viaggi su corpo e mente

Dite basta ai trattamenti anti-age, alle creme idratanti e ai ritocchi estetici, per vantare un aspetto "eternamente giovane" basta semplicemente viaggiare in giro per il mondo. Secondo uno studio condotto presso l'Università di Perth, visitare una città diversa dalla propria riuscirebbe a rallentare l'invecchiamento, dando sia al corpo che alla mente incredibili benefici. Il motivo per cui riuscirebbe ad accadere una cosa simile? L'esposizione a nuove culture, lingue, ambienti e attività rilassanti stimolerebbe una risposta immunitaria adattiva da parte del proprio corpo. Viene alleviato lo stress cronico, si mette in moto il metabolismo e si incoraggiano le capacità auto-organizzative dell'organismo: insomma, è come se il corpo ritornasse a uno stato di bassa entropia, riuscendo a far funzionare in modo impeccabile i suoi quattro sistemi principali.

Viaggiare è fondamentale per uno stile di vita sano

Sebbene sia impossibile fermare il tempo che passa, è chiaro che si tratta di un rimedio perfetto per "rallentare" l'invecchiamento. Viaggiare e dedicarsi ad attività piacevoli stimola il corpo a rilasciare gli ormoni che riparano e rigenerano i tessuti, favorendo così il sistema di auto-guarigione delle cellule. L'esercizio fisico a cui ci si sottopone quando si esplorano le città straniere, inoltre, migliora la circolazione, accelerando il trasporto dei nutrienti e l'eliminazione delle tossine. "Il turismo fa parte di uno stile di vita sano che può potenzialmente contribuire alla salute fisica e mentale, promuovendo un invecchiamento sano", ha dichiarato la studiosa Fangli Hu. A questo punto, dunque, non resta che prenotare il primo volo in offerta e partire alla scoperta del mondo, certi del fatto che l'esperienza donerà un aspetto raggiante.