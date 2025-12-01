stile e Trend
Perché questa cittadina europea viene definita la "Hollywood del Nord"

Sapete che esiste una versione europea di Hollywood? Ecco qual è e dove si trova.
A cura di Valeria Paglionico
Hollywood è la città che da sempre viene considerata il simbolo per antonomasia del mondo dello spettacolo: tra la Walk of Fame, gli studios cinematografici e il Dolby Theatre (sede della cerimonia degli Oscar) sembra essere quasi un set a cielo aperto. Non di rado, inoltre, tra le sue strade vengono paparazzate celebrities internazionali alle prese con la loro quotidianità. La cosa che in pochi sanno, però, è che anche in Europa esiste una piccola Hollywood: ecco dove si trova e per quale motivo è stata soprannominata la "Hollywood del Nord".

Dove si trova la Hollywood d'Europa

La Hollywood del Nord si trova nel Regno Unito ma non è esattamente come il noto quartiere di Los Angeles frequentato dalle celebrities. Si tratta di Bolton, nella Greater Manchester, che deve il soprannome sia alla sua splendida architettura vittoriana che ai suoi luoghi utilizzati spesso per le riprese di serie, film e programmi televisivi. Storicamente fu un centro chiave per la filatura del cotone, durante la Rivoluzione industriale, infatti, ospitava più di 200 cotonifici, ma ad oggi le cose sono cambiate ed è diventata una città moderna e suggestiva.

Quali serie sono state girate a Bolton

Bolton nel Regno Unito viene definita la "Hollywood del Nord" soprattutto perché ha ospitato spesso riprese cinematografiche e televisive. Netflix, BBC e ITV l'hanno scelta spesso per le sue suggestive strade acciottolate e per i suoi grandi edifici, rendendola lo sfondo di diversi film e serie tv (Le Mans Crescent e il municipio sono comparsi spesso nelle produzioni degli ultimi anni). Alcuni degli show che sono stati girati (in parte) qui? Peaky Blinders, Happy Valley, The Reckoning, Gentleman in Moscow, Ridley e Alma's Not Normal.

