video suggerito

Perché nelle Filippine c’è un hotel a forma di pollo Nelle Filippine c’è un hotel entrato nel Guinness Word Record: Manok ni Cano Gwapo è l’edificio più grande del mondo a forma di pollo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto: Campuestohan Highland Resort (Facebook)

Un pollo enorme a Negros, nelle Filippine: non è una statua, non è un'installazione, non è una giostra, non è una scultura. Manok ni Cano Gwapo, questo il suo nome, è un hotel del Campuestohan Highland Resort. Con la sua forma a dir poco unica e originale si è orgogliosamente conquistato l'8 settembre il Guinness Word Record: è l'edificio più grande del mondo a forma di pollo.

Come è fatto l'hotel a forma di pollo

La struttura ha richiesto 456 giorni per essere completata: si estende per ben 12 metri di larghezza e 28 metri di lunghezza ed è stata costruita per resistere ai formidabili tifoni e tempeste frequenti nella regione. L'hotel ha 15 camere con terrazza panoramica che si affaccia su un panorama mozzafiato. Non è prevista, purtroppo, aria condizionata e il motivo è presto detto: i condizionatori rovinerebbero l'effetto delle piume del pollo. Ci sono anche due enormi piscine a onde, un ristorante, un bar e centinaia di dinosauri e statue dei cartoni animati per intrattenere gli ospiti.

Foto: Campuestohan Highland Resort (Facebook)

Perché l'hotel ha la forma di un pollo

Manok ni Cano Gwapo nasce da un'idea di Ricardo "Cano Gwapo" Tan, ex politico locale. È lui la forza creativa dietro il progetto e questo design così giocoso e colorato. Lo ha immaginato così per un motivo ben preciso: è un sentito omaggio all'industria della selvaggina di Negros, un pilastro cruciale su cui si basa l'economia locale. "Negros ha un'industria della selvaggina che impiega milioni di persone" ha osservato l'imprenditore. Ci sono oltre 2.000 allevamenti di pollame da caccia in tutto il Paese.

Foto: Campuestohan Highland Resort (Facebook)

Non solo: i combattimenti tra galli, conosciuti localmente come "sabong", sono un passatempo tradizionale che risale a prima del dominio coloniale spagnolo nelle Filippine. La pratica rimane popolare anche nelle zone rurali della Thailandia e dell'Indonesia, sebbene sia vietata in India. L'ideatore ha detto alla CNN che ha sempre voluto lasciare una "grande eredità in questo mondo mortale" e si è definito un "bambinone nell'anima": per questo ha concepito il resort come un parco giochi dall'effetto wow. I polli lo hanno sempre affascinato, sia per il loro essere così radicati nella cultura tradizionale e nell'economia locale che per la loro doppia anima: feroci nei combattimenti e al tempo stesso "creature calme ma autoritarie".

Foto: Campuestohan Highland Resort (Facebook)

Da bambino, il canto del gallo nel periodo natalizio faceva da promemoria per le famiglie, le invitava a partecipare alla Misa de Gallo (in spagnolo "Messa del gallo"), una novena di messe all'alba nei nove giorni che precedono Natale, ha raccontato. Una camera per quattro persone al Rooster Hotel costa poco più di 70 euro.