Il primo fitness hotel al mondo: quanto costa una notte nel resort di lusso a Dubai A Dubai c’è il primo hotel fitness al mondo dove l’high tech viene applicata al benessere con procedure all’avanguardia: quanto costa l’esperienza di lusso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Una delle stanze | Foto SIRO One Za'abeel

Camere criogeniche, lettini per la terapia vibroacustica senza contatto e una capsula a infrarossi simile a una risonanza magnetica: il primo hotel fitness del mondo ricorda quasi una navicella spaziale. SIRO – One Za'abeel di Dubai si rivolge agli atleti professionisti e ai loro stili di vita incentrati sulla forma fisica; è stato progettato in collaborazione con la squadra di calcio dell'AC Milan, il nuotatore olimpico Adam Peaty e la pugile Ramla Ali. La palestra di 2mila metri quadrati è dotata di attrezzature all'avanguardia in grado di tracciare e analizzare le prestazioni, strumenti per l'analisi della composizione corporea. Le camere sono dotate di sveglie collegate ai ritmi circadiani degli ospiti e di sedie a dondolo antigravitazionali.

Quanto costa una notte nel primo hotel fitness al mondo

Nell'hotel ovviamente ci sono tecnologie già utilizzate come la crioterapia, ottima per ridurre l'infiammazione e per far ripartire il metabolismo. L'approccio dell'hotel è quello di applicare l'high tech al benessere.Tra le tecnologie a disposizione poi, c'è l'MLX i3Dome, che utilizza la tecnologia a infrarossi per l'indolenzimento muscolare. Questo tipo di terapia ha le sue radici nella sperimentazione della NASA con la terapia della luce rossa negli anni '90 per stimolare la crescita delle piante nello spazio e aiutare a guarire le ferite degli astronauti. Da allora, è stata esplorata per una serie di applicazioni, soprattutto per la cura della pelle.

La piscina | Foto SIRO One Za'abeel

Tra le camere che si possono trovare nell'hotel partiamo dall'offerta base, la Siro Plus: una camera doppia con attrezzature per lo yoga, una scala svedese, allenamenti privati e routine benessere che costa 173 euro a notte. La camera più lussuosa invece è la Fitness Suite, larga 120 metri: un appartamento per tre persone extra lusso con una camera da letto rigenerante, aree di trattamento e di allenamento private. In più è possibile usufruire di una sessione di personal training gratuita, un massaggio sportivo gratuito di 60 minuti per ospite, un'esperienza di recupero per ospite. Il costo per una notte è di 1053 euro.

Una delle camere | Foto SIRO One Za'abeel