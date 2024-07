Perché gli storici caffè parigini sono a rischio chiusura

video suggerito

Quando si pensa a Parigi, vengono subito in mente i tradizionali café parisiens, i locali storici che tra l'800 e il ‘900 venivano frequentati dai più grandi artisti, pittori, poeti e intellettuali dell'epoca. Sebbene oggi siano semplicemente dei bar e non più dei veri e propri "centri culturali", continuano a mantenere intatto il loro fascino, tanto da essere considerati tra i luoghi iconici da visitare assolutamente durante un viaggio nella ville lumière. La cosa che in pochi sanno, però, è che da qualche tempo a questa parte sembrano essere a rischio chiusura: ecco per quale motivo.

Chi lavora nei caffè parigini

Fare visita a un caffè parigino è un'esperienza tipicamente francese, tanto che non può mancare quando si organizza un viaggio nella capitale. L'unico piccolo inconveniente? Al momento quasi tutti i locali storici sono gestiti da lavoratori immigrati, che il più delle volte prima di arrivare in Francia non conoscevano nulla della cucina o dei vini locali. Stando ai dati pubblicati dall'Istituto nazionale francese di statistica e studi economici nel 2022, metà degli oltre 86.000 chef della capitale sono immigrati, il più delle volte provenienti da Bangladesh e Sri Lanka, e sono proprio loro la principale fonte di sostentazione del settore alberghiero e gastronomico del paese.

Perché i francesi non vogliono lavorare nei café parisiens?

Il motivo per cui i francesi non vogliono lavorare più nei café parisiens? Si tratta di un'occupazione particolarmente faticosa, dove si lavora quasi sempre in piedi, ad alte temperature, di sera e nei weekend. Le elezioni parlamentari nel paese, però, hanno evidenziato una sempre maggiore popolarità del partito di estrema destra, che promette di essere molto più severa sul tema immigrazione. Se, dunque, le pratiche per diventare cittadini francesi a tutti gli effetti dovessero diventare particolarmente complesse, è probabile che tutti gli chef provenienti dai paesi stranieri abbandonino i loro posti di lavoro nei caffè parigini, aumentandone il rischio chiusura. Questo "catastrofico" scenario diventerà presto realtà?