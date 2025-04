video suggerito

Perché a Barcellona verrà costruita una nuova grande piazza Barcellona è presa d'assalto da milioni di turisti ogni anno e non sorprende che il fenomeno dell'overtourism stia diventando sempre più preoccupante. Per andare incontro alle esigenze dei cittadini le autorità locali hanno deciso di costruire una "nuova piazza": ecco tutti i dettagli del progetto.

A cura di Valeria Paglionico

Barcellona è una delle città più visitate d'Europa: famosa per i suoi monumenti iconici, per la sua atmosfera cosmopolita e per la sua movida notturna, da anni è presa letteralmente d'assalto dall'overtourism. Sono milioni i turisti internazionali che la scelgono per le loro vacanze, peccato che spesso si ritrovino a dover affrontare lunghissime code e folle eccessive anche solo per fare una passeggiata sulla Rambla. La cosa sta diventando incredibilmente fastidiosa anche per i residenti, che sempre più spesso lamentano non pochi disagi quotidiani a causa delle centinaia di viaggiatori che bloccano le principali strade della città. È proprio per risolvere la questione che le autorità locali hanno deciso di costruire una nuova grande piazza: ecco tutti i dettagli del progetto.

La nuova piazza per i turisti che visitano la Sagrada Familia

La Sagrada Familia, l'iconica basilica progettata da Antoni Gaudí, è tra i monumenti simbolo di Barcellona e non sorprende che ogni giorno conti migliaia di visite (in media oltre 4 milioni ogni anno). L'unico piccolo inconveniente? È diventato praticamente impossibile condurre una vita "normale" nelle zone limitrofe, visto che le folle di turisti accalcati bloccano le strade e i marciapiedi per scattare foto e selfie con il monumento sullo sfondo. Per dare una soluzione alle preoccupazioni dei residenti le autorità cittadine hanno annunciato che presto verrà costruita una nuova piazza pubblica da 6.200 mq e funzionerà come una sorta di "anticamera" della chiesa.

La Sagrada Família

Quando cominceranno i lavori per la piazza "turistica"

La nuova piazza verrà costruita sul lato orientale della basilica, tra la Facciata della Natività e Plaça Gaudí, dunque su Carrer de la Marina, una strada molto popolare dove spesso i turisti si fermano a scattare foto. L'obiettivo è fornire uno spazio dedicato esclusivamente ai viaggiatori, capace di andare incontro alle loro esigenze ma senza invadere strade e marciapiedi usati dai residenti. Il progetto costerà 2,7 milioni di euro, i lavori cominceranno a settembre e dureranno circa 8 mesi e mezzo. Così facendo, il Consiglio Comunale di Barcellona prova a gestire il fenomeno dell'overtourism che sempre più spesso sta generando tensioni e malcontento tra i cittadini.

Gli interni della Sagrada Familia a Barcellona