Per un’escursione sul Monte Fuji si dovranno pagare 24 euro: come cambiano le visite

A cura di Arianna Colzi

Il Monte Fuji

Il Monte Fuji è uno dei beni patrimonio dell'UNESCO, simbolo del Giappone e uno dei luoghi più visitati. Negli ultimi anni, però, il Monte è stato preso d'assalto da milioni di turisti che stanno rendendo la vita nelle città limitrofe molto problematica. La scorsa estate, per esempio, a Fujikawaguchiko è stato eretto un muro che impedisca ai turisti di affollare un parcheggio alla ricerca di una photo opportunity. Per cercare di riportare equilibrio nella zona del Monte Fuji, le prefetture di Shizuoka e Yamanashi – che il Monte Fuji attraversa- hanno istituito nuove regole in vista della stagione dell'hiking 2025, che va da luglio a settembre.

Come cambierà la visita al Monte Fuji da luglio

Per prima cosa, chiunque salga sul Fuji dovrà pagare un biglietto da 4.000 yen, ossia 25 euro. Sarà necessario inoltre prenotare i posti online, poiché l'accesso sarà a numero chiuso, con un massimo di 4mila visitatori al giorno. Si tratta di un raddoppio del prezzo rispetto al 2024, il primo anno in cui il biglietto obbligatorio è entrato in vigore. Prima di allora, era prevista una donazione facoltativa di mille yen a persona.

Il numero crescente di visitatori sul Monte Fuji non è l'unico problema. Alcuni hanno avuto bisogno di cure mediche perché indossavano attrezzature inadeguate, come sandali e infradito, o perché non avevano con sé un equipaggiamento adeguato o acqua a sufficienza.

In risposta, la prefettura di Shizuoka – punto di partenza di tre dei quattro sentieri del Monte Fuji – ha aggiunto un'ulteriore misura. I potenziali escursionisti dovranno seguire un breve corso sulla sicurezza prima di partire per l'escursione, quindi superare un breve test per verificare che abbiano compreso le informazioni. Un'altra restrizione riguarderà gli orari di accesso alla montagna.

La montagna sarà chiusa ogni giorno dalle 14.00 alle 3.00 a chiunque non pernotti in un rifugio. Questi rifugi si trovano lungo i sentieri del Fuji e possono essere affittati da chi sceglie di pernottare piuttosto che tentare di completare l'intera escursione in un solo giorno.