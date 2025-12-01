Passaporti, da oggi novità nei pagamenti: cosa cambia dall’1 dicembre con lo stop al bollettino postale

A partire dal 1° dicembre cambiano le regole per il rilascio del Passaporto. Se fino a ieri i pagamenti venivano effettuati tramite bollettino postale, da oggi non sarà più così. A cambiare è anche la somma da corrispondere per il rilascio: 42,70 euro, da pagare utilizzando i canali online di Poste Italiane o tramite PagoPa. Continueranno comunque a essere accettati i pagamenti effettuati prima delle modifiche, come si legge anche sull'avviso della Polizia di Stato.

Come effettuare il pagamento per il rilascio del Passaporto dal 1° dicembre

La fatidica data è arrivata e dunque, come annunciato diverse settimane fa, entrano oggi in vigore le nuove modalità per il rilascio del passaporto. Il decreto interministeriale risale al 23 settembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre. Le modifiche riguardano principalmente le modalità con cui effettuare il pagamento della somma dovuta per il rilascio. L'importo non si potrà più pagare attraverso bollettino postale. Da oggi i cittadini dovranno prima inoltrare la domanda, come di prassi e poi effettuare il pagamento.

Dove si potrà effettuare il versamento

Il versamento si potrà effettuare o presso le sedi fisiche degli uffici postali oppure agli sportelli delle Banche che hanno aderito al servizio di riscossione del pagamento del passaporto tramite PagoPA. Le altre possibilità di pagamento sono le piattaforme online degli stessi operatori (Poste Italiane, banche), i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) cioè ricevitorie e tabaccherie oppure procedere tramite delega.

Quanto costerà il rilascio del Passaporto

Il rilascio del passaporto costerà 42,70 euro: l'importo è stato leggermente rimodulato, in precedenza era 42,50 euro. Al momento del pagamento bisognerà fornire all’operatore, oppure inserire online se si procede non in sede fisica, pochi dati: il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si chiede il passaporto (anche se minore). Non sono previsti costi aggiuntivi, eccezion fatta per chi chiede di ricevere il passaporto comodamente al proprio domicilio,. invece che recarsi personalmente a ritirarlo. Questo servizio costa 9,53 euro, da pagare in contrassegno all'incaricato di Poste Italiane.

Validi i pagamenti effettuati prima della modifica

Chi ha effettuato un pagamento a ridosso dell'1 dicembre può stare tranquillo. La nuova norma entra in vigore oggi e dunque si applica alle future richieste. Restano invece validi i pagamenti effettuati prima della modifica.