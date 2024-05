video suggerito

Parigi, accesso limitato durante i Giochi Olimpici: come ottenere il pass per la città Per motivi di sicurezza la Ville Lumiere è stata divisa in zone dove l'ingresso sarà possibile solo previa presentazione di un QR code. Queste misure speciali permettono di identificare chi frequenta le aree più a rischio e prevenire i disordini.

A cura di Annachiara Gaggino

Parigi

L'accesso ad alcune aree di Parigi sarà controllato quest'estate in occasione dei Giochi Olimpici. Dal 26 luglio all'11 agosto 2024 la Ville Lumiere sarà divisa in zone, a cui si potrà accedere solo dopo aver ottenuto il "Pass Jeux", un permesso speciale che dovrà essere richiesto su una piattaforma gestita dalla polizia. Si tratta di misure speciali che sono state prese per motivi di sicurezza e identificare chiunque entri nelle aree prestabilite, onde evitare disordini e attacchi terroristici di cui la Francia è stata vittima in passato.

Le aree di Parigi il giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Come ottenere il pass

Il pass, che si presenta come un QR code da salvare sul telefono, va richiesto sulla piattaforma del Ministero degli Interni e coinvolge chiunque vorrà entrare in determinate zone, residenti compresi. Le domande sono state aperte lunedì e sarà rilasciato dopo i controlli amministrativi da parte della prefettura di polizia di Parigi. I codici saranno controllati dagli agenti all'ingresso delle zone predefinite, sia a chi voglia entrarvi a piedi che in macchina.

Le zone di Parigi

Quali zone sono coinvolte

Le aree interessate da queste disposizioni sono contrassegnate da quattro colori: grigio, nero, rosso, blu. I primi sono quelli con una sicurezza più rigorosa, quindi dove avranno luogo le gare, oltre a tutto il perimetro che coinvolgerà la cerimonia di apertura del 26 luglio lungo la Senna, dove sono attesi 300mila spettatori. Con il nero vengono contrassegnate le zone attorno ai luoghi di gara in cui vengono effettuati controlli di sicurezza su chiunque entri nel sito, mentre quelle rosse saranno aperte a ciclisti e pedoni il codice sarà richiesto solo ai veicoli dei residenti e ai servizi di emergenza, mentre agli altri è escluso l'accesso. La circolazione per i veicoli sarà libera, previo ottenimento del pass, nell'area blu, dove non sarà richiesto alcun documento ai pedoni.