Oroscopo 2026: il viaggio perfetto per ogni segno zodiacale nel nuovo anno

Quando è in viaggio, ogni segno zodiacale è portato a fare diversi tipi di esperienze che si adattano alle sue caratteristiche. Sappiamo che il Toro è più pigro e l’Ariete più attivo, lo Scorpione è più intellettuale e il Sagittario più socievole. Quale sarà nel 2026 il viaggio ideale per ogni segno dello zodiaco? Per rispondere a questa domanda bisogna capire innanzitutto quali saranno nel nuovo anno i periodi in cui abbiamo più bisogno di andare in vacanza, ecco dunque una guida alle mete ideali segno per segno e il momento migliore in cui organizzare il proprio viaggio.

Ariete: città d'arte da Parigi a Firenze

Saturno si trova nel tuo segno zodiacale e tu hai bisogno di vacanze che ti arricchiscano, mentalmente e spiritualmente. Prediligi una città d’arte europea a una vacanza di solo sollazzo sulla spiaggia, sei troppo affamato di risposte per poterti dedicare soltanto a guardare le onde del mare. Hai bisogno di trarre spunto dai grandi geni della storia e sono questi che andrai a conoscere nei tuoi viaggi. Da Firenze a Londra, da Roma a Parigi, non ti sfuggirà nemmeno un museo.

Trocadero, Parigi

Toro: Cina e Giappone

Il tuo 2026 si dividerà esattamente a metà, soprattutto per quanto riguarda il tuo tempo libero. Fino alla fine di giugno sogni lunghi e viaggi ricchi di storia e cultura, come ad esempio una vacanza in Giappone per ammirare i ciliegi in fiore oppure a Shanghai per immergerti nei sapori e nei colori delle strade affollate e profumate di odori che non sapevi nemmeno esistessero. Poi, da luglio, la tua vacanza ideale sarà farti massaggiare in una spa del Nord Europa. Tutto questo per colpa di Giove, che prima ti dona voglia di fare (anzi, di strafare) e poi riduce al minimo le tue energie fisiche. Direi che puoi esagerare e fare entrambe le esperienze, nei momenti giusti.

Ciliegi in fiore, Giappone

Gemelli: alle Eolie in barca a vela

Direi proprio che questo è l’anno giusto per ricominciare a divertirti come sai fare e soprattutto per coinvolgere più persone possibili nelle tue vacanze. Il viaggio ideale nel 2026 per il Gemelli, soprattutto da luglio in poi, sarà quello in barca a vela, un'esperienza coinvolgente che ti fanno sentire libero ed energico, perfettamente in sintonia con il vento e la natura. Zaino ridotto al minimo, portato sulle spalle, e tanta, ma tanta voglia di vivere alla giornata. Il tour delle Eolie in barca a vela ti attende!

Stromboli, Isole Eolie

Cancro: USA coast to coast

Caro Cancro, nei primi sei mesi dell’anno è il caso di sfruttare Giove, che resta nel tuo segno zodiacale, amplificando non solo le tue energie e la sicurezza in te stesso, ma anche la voglia di buttarti in nuove iniziative. Sempre nella prima metà dell’anno, Urano ti aiuterà a sperimentare e ad avere sempre più coraggio. Quindi non esitare: prenota subito, prima che tutto questo ardore si spenga come la fiamma di un cerino. Datti alla pazza gioia, volando al di là dell’oceano in situazioni che stravolgono davvero la tua routine e la tua comfort zone. Un viaggio negli Stati Uniti coast to coast sarebbe davvero perfetto per dimostrare all’universo che hai imparato la lezione.

Route 66, Utah USA

Leone: le mongolfiere della Cappadocia

Per i nati sotto il segno del Leone, questo 2026 sarà davvero un anno ricco di emozioni intense, grandi energie e tanta voglia di fare. Soprattutto cose nuove! La vacanza non sarà una necessità per allontanarsi dal torpore del quotidiano quanto piuttosto un modo per dare un’accelerata alla routine. Soprattutto nella seconda parte dell’anno, con Giove nel segno zodiacale, non rischierai di annoiarti, piuttosto sarai portato a strafare. Ti consiglio dunque tour pieni di “prime volte”, che richiedano anche un certo coraggio, come il volo in mongolfiera in Cappadocia oppure la traversata in catamarano, ma mi raccomando: mettici anche un po’ di tintarella "standard" sulla spiaggia.

Goreme, Cappadocia

Vergine: tra Cuba e Formentera

Con la primavera, complici gli ormoni che si risvegliano e le energie che ritornano saltellanti, ti renderai definitivamente conto di aver superato Saturno contro. Quello sarà il momento giusto per festeggiare e direi di farlo alla grande, sfruttando anche Giove a tuo favore, che ti farà propendere per una vacanza a Formentera oppure a Cuba. Insomma, cara Vergine, per te le vacanze nel 2026 saranno un recupero di energie e soprattutto di leggerezza, quindi non vorrei certo lasciartele scappare. La gita ai musei, magari l’anno prossimo!

Illetes, Formentera

Bilancia: un agriturismo abruzzese

Penso proprio che tu possa sfruttare i primi sei mesi dell’anno, con Saturno e Giove entrambi a sfavore, per provare una vacanza un po’ spirituale, di quelle in cui il tempo passa lento e ci si meraviglia delle gemme sugli alberi, del tramonto del sole o anche della facilità con cui il proprietario dell’agriturismo prepara i tagliolini freschi. Raccogliti in solitudine e assolutamente a contatto con la natura più genuina, quella morbida e casalinga. Tutto questo ovviamente soprattutto nella prima parte dell’anno, quando i pianeti ti renderanno davvero stanchissima.

Paesaggio vicino a Teramo, Abruzzo

Scorpione: alla riscoperta dell’est Europa

Questo 2026 è l’anno giusto per fare delle cose piccole che nascondo grandi tesori. Caro Scorpione, sei nel momento perfetto per scoprire durante i tuoi viaggi territori che avevi completamente sottovalutato e meravigliarti di quanto siano molto, ma molto più belli di quanto potessi immaginare. Questo sarà l’anno in cui, da un lato rivaluterai cose, esperienze e persone e, contemporaneamente, ti renderai conto di quanto spesso i tuoi pregiudizi ti abbiano un po’ limitato. Via libera, per esempio, alla traversata in macchina della Romania, dell’Armenia, di tutta l’Europa dell’Est con la sua natura travolgente e selvaggia.

Corvin Castle, Romania

Sagittario: escursionismo tra Bolivia e Perù

Con tutti questi pianeti a tuo spudoratissimo favore, caro Sagittario, le vacanze le organizzi tu per tutti e starti dietro sarà davvero difficile. Non c’è un solo periodo in cui sarai fortunato quest'anno, direi che tutto il 2026 sarà assolutamente adatto per fare esperienze da capogiro. Un piccolo avvertimento: metti subito ben in chiaro con i tuoi compagni di viaggio che con te il viaggio non sarà certo una passeggiata rilassante e che le sveglie suoneranno probabilmente (al più tardi) alle sette di mattina. Tutte le mete esotiche sono perfette, soprattutto quelle che richiedono chilometri di escursionismo. Occhio solo a non esagerare nella seconda parte dell’anno con Giove, che addirittura ti spinge.

Machu Picchu, Perù

Capricorno: spa tra Islanda e Ungheria

Questo è l’anno per ritagliarti del tempo in intimità, in solitudine, decisamente in ascolto. Tra Saturno e Giove sembra proprio che l’universo ti chieda di rallentare, quindi per favore non iscriverti alla competizione di triathlon. Prediligi, invece, soprattutto nei primi sei mesi dell’anno, vacanze in spa, servito e riverito come se fossi un principino. Massaggi drenanti e rilassanti compresi e, al massimo, un’esperienza romantica per guardare le stelle di notte. Insomma, Capricorno, per te questo è l’anno dei piaceri, almeno in vacanza!

Lago Myvatn, Islanda

Acquario: in bici in Olanda

Nonostante tu sia il segno zodiacale più sociale di tutti, quello che adora adattarsi a situazioni particolari e ama condividere esperienze anche dal punto di vista umano, questo 2026 potrebbe richiederti più momenti di introspezione e solitudine. Soprattutto nella seconda parte dell’anno, non saranno solo le energie a mancarti, dirai proprio addio al desiderio di vita mondana. Ti consiglio, quindi, esperienze forti completamente immerso nella natura, come ad esempio il trekking con rafting sulle montagne europee oppure escursioni in bicicletta senza limite di tempo, per esempio per attraversare l’Olanda.

Schermerhorn, Paesi Bassi

Pesci: India e Tibet

Nel 2026 liberi la tua essenza di Pesci, dopo tre anni di Saturno che ti hanno costretto a limitarti e a organizzarti. Questo sarà quindi l’anno delle vacanze più spirituali, per ritrovare il contatto con la tua parte istintiva e profonda. Spingiti in Oriente, verso la Thailandia, il Nepal, il Tibet, l’India e, in queste terre, non ricercare quello che già conosci, ma piuttosto senti profondamente quelle che sono le energie mistiche che sanno emanare. Questo potrebbe essere davvero il viaggio perfetto per ritrovare la connessione con la tua spiritualità, che Saturno ha effettivamente un po’ zittito.