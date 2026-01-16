Non solo vacanze, ogni anno 135 milioni di giorni di ferie vengono sprecati in faccende “banali”

Avete sempre creduto che tutti utilizzassero i giorni di ferie per vacanze e relax? Vi sbagliate: ecco in quali attività vengono sprecati.

In ogni contratto di lavoro regolare vengono indicati i giorni di ferie (solitamente se ne contano 26-30 ogni anno) e tutti provano a sfruttarle per organizzare una vacanza o per dedicarsi alle proprie passione, così da staccare davvero la spina dalla normale quotidianità. Quando si pensa ai giorni di pausa dal lavoro, infatti, viene in mente solo il totale relax, magari su una spiaggia paradisiaca mentre ci si concede un cocktail al sole. A volte, però, non si riesce nell'impresa e ci si ritrova a sprecare quello stop professionale in faccende "banali": ecco quante sono le ferie che vengono sperperate ogni anno (e in quali attività).

Quante ferie vengono sprecate ogni anno

Le ferie annuali sembrano sempre troppo poche ed è per questo che il più delle volte si fa il possibile per pianificare in anticipo le attività e le vacanze da realizzare in quelle pochissime ore libere. Non sempre, però, le cose vanno nel verso giusto e, stando alle stime calcolate dal sito di prenotazioni On the Beach, ci si ritrova a sprecare quel tempo che dovrebbe essere destinato al relax. Addirittura si conta che ogni anno sono ben 135 milioni i giorni di ferie usati per portare a termine faccende banali (praticamente 6 giorni all'anno per ogni persona).

Quali sono le attività a cui ci si dedica nei giorni di ferie

Come si sfruttano le ferie "sprecate"? Niente riposo o esperienze in giro per il mondo, ci si dà ai normali impegni quotidiani come gli appuntamenti medici, il giardinaggio, le visite ai parenti e addirittura le faccende casalinghe. Di fronte uno scenario simile, non sorprende che ben l'80% dei lavoratori si rammarica per il modo in cui ha sfruttalo le ferie annuali, tanto da desiderare uno o più giorni extra dopo la pausa. Circa il 14% degli intervistati ha spiegato di utilizzare i giorni liberi per riprendersi da burnout e stress, mentre l'8% si dedica alla "amministrazione" della propria vita. Gli esperti, però, consigliano di provare a far coincidere il più possibile ferie e vacanze: sono il modo migliore per ricaricarsi, riconnettersi e tornare a sentirsi se stessi.