National Geographic Awards, quanto costa l’hotel di Amalfi che ha conquistato il primo posto Sono tre le strutture italiane nei National Geographic Traveller Hotel Awards. L’Anantara di Amalfi è al primo posto per le fughe romantiche perfette per due.

A cura di Giusy Dente

Instagram @anantaraconventodiamalfi

Dal piccolo appartamento su una spiaggia dello Sri Lanka al rifugio di montagna in Norvegia: non c'è luogo che non sia stato esplorato, per stilare questa classifica. I National Geographic Traveller Hotel Awards 2023 hanno selezionato le migliori strutture in differenti categorie, premiando quelle che garantiscono non solo un soggiorno memorabile in termini di servizi, ma anche quelle che hanno un design particolarmente curato: insomma, quelle che riescono a offrire una vera e propria fuga da sogno dalla vita di tutti i giorni, anche se solo per qualche giorno.

Instagram @anders_suites

Anche l'Italia nella classifica del National Geographic

Tre strutture italiane sono entrate in classifica, in tre diverse categorie: una spicca addirittura al primo posto. Come miglior rifugio di montagna del mondo svetta sul podio Six Senses Crans-Montana, in Svizzera. Conquista però il secondo posto, a pari merito con The Bolder norvegese, Anders Mountain Suites in Italia. Questa struttura si trova sulle Dolomiti, a 1850 m di altitudine, nella pace più totale. Ci sono 7 suite con vista mozzafiato, pensate per chi ama la natura e vuole stare immerso nelle montagne, ma senza rinunciare al lusso.

Instagram @palazzovilon

Parimerito anche nella categoria Stella della Città: si sono aggiudicati il secondo posto Palihouse West Hollywood (negli Stati Uniti) e Palazzo Vilòn (in Italia). Il primo è famoso per la piscina sul tetto, con vista sulle colline di Hollywood. Il secondo si trova a Roma: si compone di appartamenti arredati con gusto design vintage ed arredamenti d'epoca, il tutto impreziosito con soffitti affrescati in oro. Ha conquistato il primo posto Capella Sydney (in Australia).

Instagram @anantaraconventodiamalfi

La Costiera Amalfitana al primo posto

"Luoghi incredibilmente belli, un senso di isolamento li rendono perfetti per due": così vengono descritti i Bolthome romantici, sul sito ufficiale. In questa categoria l'ha spuntata una struttura italiana: ha vinto Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel. L'hotel è stato ricavato dalla rielaborazione di un monastero del XIII secolo, posizionato su una scogliera, direttamente a strapiombo sul mare di Amalfi e immerso tra gli agrumeti. Le stanze sono state ricavate dalle ex celle monacali e trasformate in veri e propri rifugi romantici per due.

Instagram @anantaraconventodiamalfi

Quanto costa Anantara Convento di Amalfi

Sul sito ufficiale della struttura, selezionando il fine settimana tra 20 e 21 ottobre, ci sono diverse soluzioni disponibili per due persone (inclusa colazione). Una Camera Deluxe da 20 mq con vista mare costa 866 euro. Il prezzo sale a 948 euro per la Camera Premium con Vista. Ci sono anche la Suite del Priore, la Junior Suite con Vista con Terrazza e Vasca idromassaggio, la Junior Suite con vista mare. Ma la soluzione di lusso è costituita dalla Anantara Suite da 32 mq: costa 2376 euro.