Mont Blanc Infinity Room, una stanza surreale ad alta quota: quanto costa l'esperienza immersiva La Mont Blanc Infinity Room è una stanza surreale dove vivere un'esperienza immersiva unica a 2.173 metri d'altezza.

La Mont Blanc Infinity Room è una stanza surreale inaugurata il 6 dicembre scorso a Skyway Monte Bianco, la funivia di Courmayeur nel cuore delle Alpi della Valle d’Aosta. Sono quattro le cabine panoramiche, che ruotando a 360° durante tutta la salita, consentono di godere di una spettacolare vista sul Monte Bianco e sulle vette circostanti (Monte rosa, Cervino, Grand Combin, Gran Paradiso). La novità, che aggiunge meraviglia alla meraviglia, è questo piccolo rifugio tecnologico, installato per trasportare turisti, curiosi e appassionati nelle atmosfere della montagna.

Che cos'è la La Mont Blanc Infinity Room

La Mont Blanc Infinity Room si trova presso la stazione di Pavillon a 2.173 metri di altezza. L'esperienza immersiva si basa su un gioco di specchi e prospettive, con tre grandi led-wall posizionati sulla parete frontale, sul soffitto e sul pavimento. È opera del collettivo di designer Gio Forma che ha collaborato col regista Andrea Bettinetti, per ricreare in modo realistico la sensazione di trovarsi in una grotta glaciale o di sorvolare la cima del Monte Bianco o ancora di perdersi tra i colori di un bosco autunnale. Ci è voluto un anno per realizzare tutte le riprese e le foto necessarie, effettuate da esperti dronisti e videomaker, che hanno cercato di restituire la magia che certi paesaggi sono capaci di evocare.

Quanto costa l'esperienza immersiva

Il biglietto di ingresso è acquistabile online e permette di entrare nella Mont Blanc Infinity Room per 10 minuti. Il ticket costa 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini tra 8 e 17 anni; ingresso gratuito per chi ha meno di 8 anni. All'esperienza pensata per più persone contemporaneamente si aggiunge poi la possibilità di vivere la Mont Blanc Infinity Room Exclusive in modo più intimo e raccolto. In questo caso, si tratta di un ingresso esclusivo e privato per due persone, anche qui di durata pari a 10 minuti. Costa 60 euro a coppia, ma si possono aggiungere fino a 6 persone, incrementando il costo totale di 8 euro a persona.