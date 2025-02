video suggerito

Milano supera New York: ha la via dello shopping più costosa al mondo del 2025 Milano è riuscita per la prima volta a superare New York nella classifica delle vie dello shopping più care al mondo: ecco dov’è che i clienti spendono di più nei negozi di lusso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Valeria Paglionico

Volete darvi allo shopping di lusso in una location davvero esclusiva? Vi basterà volare a Milano, che si è appena aggiudicata il primo posto nella classifica delle destinazioni commerciali più costose al mondo. A stilare la lista è stata la società immobiliare americana Cushman & Wakefield, che per il 34esimo anno consecutivo ha analizzato gli affitti dei locali commerciali nei quartieri luxury delle città della moda di tutto il mondo, il risultato? Il capoluogo lombardo ha ottenuto il primato, superando New York per la prima volta nella storia.

Quanto costa un affitto commerciale in via Montenapoleone

Secondo la classifica delle destinazioni commerciali di lusso stilata da Cushman & Wakefield, via Montenapoleaone a Milano è la via dello shopping più costosa al mondo. Si tratta di una strada ambitissima dai marchi di lusso (attualmente ospita Maison come Versace e Prada), dove però un locale in affitto costa quasi 2.000 euro al metro quadro all'anno. Stando alle stime, i clienti medi non si lasciano intimidire dai prezzi da capogiro dei negozi, anzi, in media sono arrivati a spendere tra i 2.500 e i 2.700 euro per i loro acquisti tra agosto e novembre, facendo battere alcuni degli scontrini medio più alto al mondo. Si tratta di un risultato decisamente da record: fino ad ora, infatti, mai nessuna strada europea aveva ottenuto il primato nel settore.

Upper 5th Avenue, New York

La classifica delle vie dello shopping più care al mondo

A seguire nella classifica c'è la Upper 5th Avenue di New York, per la prima volta nella storia scesa al secondo gradino del podio: qui gli affitti dei locali commerciali sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno (si aggirano intorno ai 19.000 euro al metro quadrato). Al terzo posto c'è New Bond Street di Londra, che ha superato Tsim Sha Tsui di Hong Kong (al quarto posto), mentre a seguire compaiono l'Avenue des Champs Élysées di Parigi, il Distretto di Ginza, Tokyo, la Bahnhofstrasse di Zurigo e la Pitt Street Mall di Sydney. A chiudere la lista non mancano il distretto di Myeongdong, Seoul, e la Kohlmarkt a Vienna. Perché gli e-commerce non bastano? I marchi, sia quelli di lusso che quelli low-cost, puntano molto sui negozi fisici perché legati a un'esperienza di acquisto migliore, dunque non sorprende che scelgano delle posizioni strategiche per catturare l'attenzione dei consumatori e battere i competitor.

New Bond Street, Londra