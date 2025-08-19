stile e Trend
Madonna a Siena per il compleanno: quanto è costata la festa nel palazzo storico

Madonna ha festeggiato il suo 67esimo compleanno in Italia, a Siena per la precisione. Quanto è costato il party privato nel palazzo storico della città?
A cura di Valeria Paglionico
Madonna ha compiuto 67 anni la scorsa domenica, il 16 agosto, ma, nonostante l'età che avanza, continua a essere un'indiscussa icona. Ha fatto storia con i suoi look e col suo animo rivoluzionario, ha lasciato il segno nel mondo della musica, è stata definita la regina delle provocazioni: insomma, la popstar riesce sempre a far parlare di sé. Come ha festeggiato il gran giorno? Come ormai da tradizione da diversi anni, ha scelto l'Italia per celebrare il traguardo con i figli e gli amici più cari. Dopo Capri e il Salento, questa volta ha optato per la Toscana, per la precisione per Siena, dove ha assistito al Palio prima di brindare e spegnere le candeline in una location suggestiva e dal mood principesco.

Come ha festeggiato il 67esimo compleanno Madonna

Come ha festeggiato Madonna il suo 67 compleanno? Arrivata a Firenze in mattinata con il fidanzato Akeem Morris e quattro dei suoi sei figli, Rocco Ritchie, David Banda e le gemelle Estere e Stella, si è data allo shopping di lusso prima di partire alla volta di Siena. Qui ha assistito al Palio da uno dei balconi di Palazzo Pannocchieschi d’Elci, una delle prime dimore nobiliari costruite su Piazza del Campo nel 1200. In serata, poi, ha continuato i festeggiamenti con un party privati tra le meravigliose sale del Grand Hotel Continental. L'unico dettaglio trapelato? Ha spento le candeline su un'enorme torta a forma di Labubu, declinato in una originale versione a lei ispirata (con tanto di iconico reggiseno a punta).

La torta Labubu
La torta Labubu

L'hotel scelto per la maxi festa privata

Il Grand Hotel Continental Siena è un albergo di lusso costruito in un autentico palazzo patrizio del XVII secolo nel centro della città. Si tratta di una location incredibilmente suggestiva per la sua magnificenza architettonica: richiama all'arte rinascimentale con meravigliosi affreschi e inestimabili oggetti di antiquariato e vanta una vista mozzafiato sui monumenti più famosi, dal Duomo alla chiesa di San Domenico.

Diletta Leotta a Taormina per la seconda festa di compleanno: veste d'oro con l'abito da 3mila euro
Grand Hotel Continental Siena
Grand Hotel Continental Siena

Le feste e gli eventi vengono organizzati nel sontuoso salone da oltre 100 metri quadrati con trompe-l’oeil del cinquecento, lampadari in vetro di Murano e pavimenti di marmo, quanto costa soggiornare qui? I prezzi delle camere si aggirano tra i 400 e i 1.400 euro ma, stando a quanto trapelato dal The Sun, Madonna avrebbe riservato l'intera struttura per due giorni al costo di quasi 21.000 euro. In quanti sognano una festa di compleanno tanto principesca?

