Locanda Vesuna, l’agriturismo in Toscana di Marco Columbro: com’è fatto e quali sono i prezzi

Marco Columbro ha detto addio alla tv e si è dato alla vita bucolico aprendo un agriturismo tra le colline toscane: ecco com’è fatto e quali sono i prezzi.

Ricordate Marco Columbro, il noto conduttore televisivo che ha letteralmente spopolato negli anni '90? Tutti coloro che erano ragazzini in quegli anni di sicuro lo assoceranno a Buona Domenica e a Paperissima ma forse non si sono mai chiesti che fine abbia fatto. Dopo aver superato un grave problema di salute (nel 2001 è stato colpito da un aneurisma cerebrale che lo ha costretto in coma per 20 giorni), ha cambiato radicalmente vita. Ha detto addio al mondo dello spettacolo e si è dato alla vita bucolica, aprendo e gestendo un agriturismo tutto suo a Pienza, in Toscana: ecco com'è fatto Locanda Vesuna (e quali sono i suoi prezzi).

L'agriturismo nell'antica dimora dei monaci

Dopo gli anni del grande successo tv, Marco Columbro è tornato alle "origini". Originario di Viareggio, ha deciso di aprire un agriturismo nella sua Toscana, dedicando la sua vita alla natura, al benessere e alla sostenibilità. L'acquisto di Locanda Vesuna, a Pienza (Siena), risale al 1998, all'epoca la struttura era abbandonata da oltre 50 anni e richiedeva un restauro totale.

Locanda Vesuna

Nel 1400 era una dimora dei monaci Olivetani, poi col tempo divenne una dimora contadina ma cadde in disuso intorno agli anni '50. Marco Columbro ha voluto dargli una nuova vita, seguendo personalmente la ristrutturazione portata a termine con delle sofisticate tecniche di bio-architettura. Il nome non è stato scelto a casa: è ispirato a una divinità etrusca protettrice dell'agricoltura: Vesuna.

Locanda Vesuna

Quanto costa dormire nell'agriturismo di Marco Columbro

Oggi la Locanda è un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e del relax. Si trova a 450 mt sul livello del mare, tra colline di oliveti, viti e filari di cipressi, e gode di un meraviglioso panorama a 360° che dà sul monte Amiata e sulle torri di Pienza.

Locanda Vesuna

L'edificio del XIII secolo è rimasto invariato: è in pietra e con i tetti a spiovente ed è stato impreziosito da dettagli architettonici originali, tra cui le travi in ​​legno. Le camere sono arredate in stile toscano e all'esterno ci sono piscina, solarium ed enormi prati verdi. Quali sono i prezzi? Si parte da 100 euro a coppia per una semplice camera doppia e si arriva a poco più di 360 euro per una suite familiare per 5 persone.