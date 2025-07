L’Italia è il Paese più stressato d’Europa: soldi e salute sono le preoccupazioni maggiori

Le nostre vite sono dominate dallo stress: siamo costantemente sotto pressione e in ansia, sentimenti negativi dovuti ai problemi sul lavoro, alle preoccupazioni sul futuro, alla solitudine, alle aspettative sociali, alla salute che vacilla. Le nuove generazioni sono quelle più attente alla salute mentale: la tutelano molto di più rispetto a quanto veniva fatto in passato. Oggi, infatti, si è più consapevoli dell'importanza del benessere emotivo, che non si può trascurare, al pari di quanto si fa con il benessere fisico. La salute mentale è un aspetto non più negoziabile, una priorità. Vale principalmente per i Millennials (nati tra il 1981 e il 1994), ma non è solo questione d'età: ci sono differenze anche a seconda del reddito e del Paese di provenienza. Alcuni Paesi sono più indietro in quanto a salute mentale: è quanto emerge dal recente sondaggio Europe Consumer Lab di Bain&Company. L'azienda di consulenza globale ha fotografato la situazione, che risulta particolarmente critica proprio in Italia.

Quali sono i Paesi più stressati

Gli italiani vivono una situazione di forte stress quotidiano e ambiscono ad avere più equilibrio nelle loro vite, più serenità. È quanto emerge dal Consumer Lab di Bain&Company, che ha preso in considerazione 9.000 consumatori europei di cui 1.500 italiani, per monitorarne umore e livelli di stress. In generale, sembra che l'Europa presenti forti differenze tra generazioni, fasce di reddito e Paesi. Il dato medio sul benessere emotivo è sceso leggermente rispetto al 2024: gli unici dati di miglioramento riguardano le nuove generazioni (Gen Z e Millennials) e i cittadini ad alto reddito.

Il termometro dello stress ha segnato differenze marcate. "In Europa, circa un terzo della popolazione vive livelli elevati di stress, ma l’Italia è il Paese con la pressione emotiva più alta: 9%. È in cima alla classifica, seguita dalla Polonia. All'opposto, la Germania è il Paese più rilassato. Ma non è tutto negativo: l’Italia è anche il Paese dove più cittadini si impegnano attivamente per stare bene" è l'analisi di Marco Caldarelli, Senior Partner di Bain&Company. Nello specifico: lo stress è più alto tra i giovani (Gen Z), tra le donne (+16%) e tra le fasce di reddito più basse (+13%). I maschi benestanti e più anziani, invece, hanno livelli molto più bassi di stress. Solo il 10% degli europei ha riferito di sentirsi "per nulla stressato" contro una percentuale del 13% che si definisce "molto" o "estremamente" stressato.

Gli italiani sono stressati e in crisi

Per il 77% degli italiani intervistati la salute mentale è una priorità. Il 41% invece ha affermato di monitorare costantemente il proprio benessere: è la percentuale più alta tra i Paesi europei analizzati. Lo stress principale è ricondotto alle questioni economiche, seguite da problemi di salute in famiglia e dalla propria salute. In secondo piano, giudicati più irrilevanti: la politica nazionale o internazionale, il tasso di criminalità, che hanno un impatto minore. "Questo orientamento sottolinea una sensibilità marcata verso le sfere private più che sistemiche, un tratto distintivo nel panorama europeo" ha analizzato Caldarelli.

La salute è centrale per il 95% degli europei ed è un fronte su cui l'Italia primeggia: dai dati emerge una forte attenzione degli italiani alla salute fisica (73%), ma anche a quella mentale (67%); meno riguardo al sonno (50%), alla socialità (39%) e al tempo nella natura (30%). Di fronte al rischio di bornout, non si è più disposti a rimanere indifferenti e in generale, gli europei si stanno dimostrando propensi a cambiare vita per stare meglio. Nello specifico della situazione italiana, il 20% degli intervistati ha dichiarato di aver adottato comportamenti più sani per il proprio bene, come la perdita di peso (30%).