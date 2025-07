L’isola “artistica” dove passeggiare tra il Louvre e il Guggenheim: dove sorgerà il complesso

Volete visitare il Louvre di Parigi e il Guggenheim di New York in un giorno solo? Presto sarà possibile: ad Abu Dhabi entro la fine dell’anno sorgerà un distretto culturale che ospiterà delle nuove sedi di alcuni dei musei più famosi al mondo.

Saadiyat Cultural District

Siete alla ricerca di una vacanza "artistica" ma non intendete rinunciare al lusso e al divertimento? Questa esperienza sembra fare al caso vostro, anche se al momento è ancora "in cantiere". Ad oggi, chiunque avesse intenzione di visitare il Louvre di Parigi e il Guggenheim di New York in un giorno solo, dovrebbe attraversare confini internazionali, affrontando un viaggio di ore e ore solo per poter ammirare una mostra o una specifica opera d'arte. Presto, però, non sarà più necessario: ad Abu Dhabi sorgerà un distretto culturale che ospiterà delle nuove sedi di alcuni dei musei più famosi al mondo.

Il distretto culturale di Abu Dhabi

Ad Abu Dhabi, per la precisione sull'isola di Saadiyat, sono in corso gli ultimi lavori per il completamento dell'attesissimo distretto culturale. Si tratta di un vero e proprio "quartiere artistico", una sorta di complesso museale "a cielo aperto" che su una superficie di 2,43 chilometri quadrati ospiterà delle nuove sedi del Louvre e del Guggenheim, uno spazio d'arte digitale immersiva di teamLab e un museo di storia naturale. Il progetto multimiliardario viene considerato uno dei più grandi investimenti culturali della storia e sembra già essere destinato a suscitare non poco interesse nel settore.

Il progetto dell'isola "artistica"

Avviato a metà dei primi anni 2000, il progetto del distretto culturale ha incontrato non pochi ostacoli, soprattutto quando si è ritrovato a dover affrontare le leggi sulla censura degli Emirati Arabi Uniti. Ad oggi, però, sta per arrivare al suo completamento, si prevede infatti che i musei apriranno entro la fine dell'anno. Ci si potrà spostare tra i diversi siti culturali attraverso percorsi "freddi" realizzati con elementi naturali, si potrà passeggiare sul lungomare e concedersi una cena in un ristorante con vista, si potranno trascorrere le ore più calde della giornata nei beach club oppure nel golf club: insomma, Sadiyat (letteralmente "l'isola della felicità") non sarà fatta solo di arte, offrirà un'esperienza vacanziera a 360 gradi.