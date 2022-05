L’ex fabbrica di birra Carlsberg diventa una spa di lusso a lume di candela Lo storico birrificio Carlsberg di Copenaghen, con i suoi monumentali elefanti di pietra all’ingresso, è uno degli edifici più iconici della città che oggi accoglie un tempio di assoluto benessere e relax a lume di candela.

A cura di Clara Salzano

Gli iconici elefanti del birrificio Carlsberg di Copenaghen

Quando ci si trova davanti allo storica fabbrica di birra Carlsberg, a Copenaghen, con i suoi monumentali elefanti di pietra all'ingresso, è chiaro di essere al cospetto di un pezzo di storia industriale e sociale della Danimarca. In molti oggi bevono Carlsberg ma in pochi sanno infatti che una delle birre più popolari al mondo ha in realtà origini danesi. Fondato nel 1881, il birrificio di Gamle Carlsberg Vej, 11 – 1799 København V è meta di pellegrinaggio sia degli appassionati della famosa birra danese che di curiosi che possono visitare l'iconico edificio. E in angolo dell'iconica fabbrica oggi sorge una spa suggestiva. Sotto le antiche volte di mattoni rossi della Carlsberg non scorre più birra ma acqua di benessere dell'AIRE Ancient Baths.

AIRE Ancient Baths a Copenhagen – Credit by Dinesen

Ispirati ai tradizionali bagni termali delle antiche civiltà romana e greca, l'AIRE Ancient Baths di Copenaghen occupa i sotterranei della storica fabbrica Carlsberg. La lussuosa spa è riuscita a convertire quelle che erano le antiche cisterne del birrificio in un luogo di assoluto benessere e relax a lume di candela. Il centro comprende vari rituali e ambienti dal Flotarium che un bagno di acqua salata all'Himalayan Salt Experience che comprende un circuito a diverse temperature, fino al Laconicum che consiste in un autentico bagno turco con aromaterapia).

Gli storici ambienti della Carlsberg, utilizzati in passato per contenere e conservare il malto dell'azienda fondata da J.C Jacobsen nel 1847, sono stati restaurati magnificamente per accogliere il nuovo tempio del benessere dell'AIRE Ancient Baths. Tutte le sedi Aire si trovano all'interno di meravigliosi edifici storici riconvertiti: le antiche terme di New York sorgono in un'ex fabbrica tessile del 1883; a Siviglia in un palazzo in stile mudéjar con una storia di oltre cinque secoli. In tutti i centri AIRE è vietato fare fotografie per rendere l'esperienza d'immersione nella tranquillità e nella storia indimenticabile.