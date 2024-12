Le vacanze degli italiani: dove festeggeranno Natale e Capodanno

video suggerito

Courmayeur a Natale

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi: così recita il proverbio, anche se sono sempre di più gli italiani che, invece, scelgono di rinunciare alle feste in famiglia a vantaggio di una bella vacanza fuori casa.

I dati di Federturismo

Nonostante l'aumento dei costi, gli italiani per le festività natalizie hanno deciso di preparare la valigia e fare i turisti. Secondo l'Osservatorio di Federturismo saranno 8 milioni e 500mila i vacanzieri che partiranno per Capodanno e l'Epifania, complice un calendario favorevole che permette anche di sfruttare giorni feriali che cadono accanto a quelli festivi. Inferiore il numero di partenze a Natale: 7 milioni e 700 mila, con un 60% di prenotazioni effettuate in advance booking (ossia con largo anticipo) per assicurarsi i prezzi migliori.

Roma a Natale

Dove festeggeranno Natale e Capodanno gli italiani

Chi partirà, rimanendo sul territorio nazionale, si dirigerà soprattutto nelle località di montagna: in testa Cortina, Madonna di Campiglio e Courmayeur che, nonostante i costi elevati di soggiorno vedono una crescita dell'1% di presenze tra italiani e stranieri. Seguono le città d’arte: Roma, Milano, Firenze, Napoli, Venezia. Queste ultime restano le preferite anche dai turisti internazionali, in particolare statunitensi, francesi e spagnoli che pernotteranno in hotel in media 4 notti. In aumento dell'11% la spesa pro capite che raggiungerà i 600 euro.

Chiesa di Cortina d'Ampezzo a Natale

Italiani all'estero per aspettare l'anno nuovo

Viceversa, i connazionali che festeggeranno l'arrivo del nuovo anno all'esterno partiranno alla volta di capitali sempre gettonate come Parigi e Londra, a cui si aggiunge quest’anno Vienna, dove ci sono le celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Strauss. Non manca di esercitare il suo fascino il mar Rosso, con una crescita del 35% rispetto all'anno scorso, grazie anche ad un buon rapporto qualità -prezzo.

Parigi a Natale

Sul lungo raggio dominano, nelle prenotazioni: Maldive, Thailandia, Zanzibar, Kenya, che registrano il tutto esaurito. Continuano ad essere grandi protagoniste le crociere anche se gli operatori, a causa dei conflitti internazionali, hanno dovuto diversificare l'offerta e proporre rotte alternative: l'Africa occidentale è la nuova meta in crescita.