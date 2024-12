video suggerito

Natale 2024, i viaggi più richiesti durante le feste sono quelli in famiglia Quali sono i viaggi più richiesti del Natale 2024? Quelli in famiglia: ecco cosa hanno rivelato sulla questione i recenti dati condivisi dalla piattaforma Airbnb. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il periodo natalizio è ufficialmente cominciato da diverse settimane e, come da tradizione, sono moltissimi che approfittano delle ferie di fine anno per organizzare una vacanza. Che si scelga di fare un tour dei mercatini, di andare alla scoperta di una capitale europea o di volare oltreoceano, non importa, l'unica cosa certa è che tra Natale, Capodanno ed Epifania aumenta in modo esponenziale il numero dei turisti in viaggio. Stando ai dati raccolti dalla piattaforma Airbnb, questo desiderio di "evadere" non significa rinunciare alla compagnia della famiglia, anzi, le vacanze in compagnia di genitori, fratelli e parenti sono i più gettonati del momento.

Perché a Natale aumentano i viaggi in famiglia

È tempo di bilanci per Airbnb, il portare online per prenotare alloggi in tutto il mondo: a pochi giorni dal Natale 2024 ha rivelato che durante le feste i viaggi in famiglia sono cresciuti del 15% rispetto allo scorso anno e il più delle volte a proporli e a prenotarli sono gli adulti over 60. Sono sempre di più, dunque, coloro che uniscono "l'unico al dilettevole", approfittando delle ferie di fine anno per partire ma senza rinunciare rinunciare alle classiche feste in famiglia. Le richieste più diffuse quando si organizza un viaggio con genitori, figli o fratelli? Trovare un alloggio in una buona posizione, dunque vicinissimo al centro, e che abbia un buon rapporto qualità-prezzo.

Le mete internazionali più gettonate durante le feste

Quali sono le destinazioni più gettonati per i viaggi in famiglia nel periodo natalizio? Stando ai dati diffusi da Airbnb, a trionfare tra i viaggiatori italiani sono le città d'arte non troppo lontane da casa. A guadagnare il primo gradino del podio è stata infatti Roma, seguita dall'intramontabile Parigi, da Milano, Torino e Londra. Tra le destinazioni internazionali più richieste non mancano New York e Dubai, mentre nella classifica nazionale spopolano le località montane, da Livigno a Madonna di Campiglio, fino ad arrivare a Bormio. In quanti passeranno il Natale fuori città ma in compagnia dei familiari più cari?