Le migliori destinazioni europee per chi viaggia da solo: in classifica una città italiana

A cura di Giusy Dente

Viaggiare in compagnia è sicuramente un'esperienza completa ed entusiasmante, ma c'è anche chi preferisce concedersi viaggi in solitaria. Si tratta di una tipologia diversa, ma capace ugualmente di arricchire il bagaglio: ci si può dedicare alle proprie attività preferite, andare alla scoperta dei luoghi che interessano maggiormente, concentrarsi sull'aspetto culturale o naturalistico senza dover assecondare necessariamente i gusti dei propri compagni di avventura, che magari a volte non coincidono coi propri. Ma quali sono le città perfette per un turista solitario? Lo svela uno studio realizzato da Wizz Air, che ha classificato le città europee sulla base delle recensioni di Tripadvisor di altri viaggiatori. Hanno permesso di stilare una classifica: l'elenco tiene conto in particolar modo della capacità che la città ha di intrattenere chi vi giunge da solo e magari non conosce nessuno.

In classifica una sola città italiana

Al primo posto c'è la città greca di Rodi, che secondo lo studio Wizz Air ha visto il 76% delle recensioni dei viaggiatori singoli valutate con cinque stelle, quindi col massimo, sia per quanto riguarda le attrazioni cittadine che i ristoranti. Al secondo posto c'è Spalato in Croazia e segue al terzo posto Faro in Portogallo, nella regione dell'Algarve, a pari merito con Istanbul, in Turchia. A completare la top five c'è l'unica città d'Italia, tra quelle presenti nell'elenco: si tratta di Firenze. Il 66% dei viaggiatori singoli ha dato cinque stelle nelle recensioni.

La classifica

1. Rodi, Grecia

2. Spalato, Croazia

3. Faro, Portogallo

4. Firenze, Italia

5. Londra, Regno Unito

6. Reykjavik, Islanda

7. Valletta, Malta

8. Lucerna, Svizzera

9. Varna, Bulgaria

10. Bruges, Belgio

Cracovia, Polonia

11. Bucarest, Romania

12. Praga, Repubblica Ceca

Roosendaal, Paesi Bassi