Le mete estive 2024 di tendenza: dove andare in vacanza in Europa e nel mondo a luglio e agosto Dall'Italia (con Puglia, Sicilia e Sardegna) all'Europa (Grecia e Spagna) ai Paesi extraeuropei (Giappone, USA): ecco le tendenze per l'estate 2024.

A cura di Giusy Dente

È giugno inoltrato e la maggior parte dei vacanzieri ha scelto la destinazione per le ferie estive, ha programmato i viaggi da fare tra luglio e agosto. Ogni turista ha le sue esigenze e in base a queste sceglie anche la sua meta: ci sono le famiglie in cerca di relax, i fan delle trasferte in solitaria, ci sono le comitive in cerca di nuove amicizie, le coppie desiderose di trascorrere qualche momento romantico, gli amanti della natura alla costante ricerca di nuove avventure. Restare in Italia quest'anno costa un po' di più: sono aumentati i prezzi degli alloggi e si è visto un rincaro anche sui costi per l'affitto degli ombrelloni, rispetto al 2023. Per gli amanti del mare e della spiaggia sono Puglia, Sicilia e Sardegna le tre location più gettonate. Al di fuori dei confini europei riscuotono sempre molto successo le capitali del divertimento e le città d'arte.

Vacanze estive 2024, le mete di tendenza in Europa

Seconda una mappa che raccoglie le destinazioni estive più popolari in tutto il mondo per il 2024, l'Europa è molto apprezzata dai turisti. In classifica ci sono anche delle città italiane: Roma e Firenze. Ecco quali sono le destinazioni più gettonate.

Palma de Maiorca (Spagna)

Dalla sua imponente cattedrale alle spiagge ai locali: questa città offre cultura, relax e vita notturna. La città è ricca di attrazioni e questo la rende gettonatissima quando si tratta di vacanze estive. Di giorno sono tante le bellezze da ammirare: il palazzo della Borsa, Plaza de España, Plaza Mayor, la Cattedrale, il Palazzo reale dell’Alumdaina e il Castell de Bellver. Di sera, poi, La Rambla e Passeig des Born prendono vita e si animano di persone in cerca di divertimento.

Palma de Maiorca

Ibiza (Spagna)

Come Palma, anche Ibiza ospita una movimentata e vivace vita notturna, soprattutto d'estate: è l'isola del divertimento, delle discoteche, dei locali alla moda. La sua storia è tutta racchiusa nei resti fenici di sa Caleta, nella città fortificata di Dalt Vila, nella Riserva naturale di ses Salines e nela necropoli punica del Puig des Molins. Questi luoghi raccontano secoli di dominazione: Fenici, Cartaginesi, Vandali, Romani, Bizantini, Visigoti, musulmani e catalani. Il risultato è oggi una città culturalmente ricchissima. Le spiagge sono sicuramente un altro punto forte: le più belle sonoSes Figueretes, Talamanca e Platja d’en Bossa.

Ibiza

Mykonos (Grecia)

Questa isola dell'Egeo si trova nell'arcipelago delle Cicladi. È famosa per le feste: d'estate si animano le discoteche e le spiagge, pronte ad accogliere i turisti che amano ballare fino al mattino. Paradise Beach è la più famosa. Molto conosciuta è anche Elia Beach, con la sua sabbia dorata e le acque cristalline. Le attrazioni da non perdere sull'isola sono Little Venice, il Faro Armenistis, il villaggio di Ano Mera, la chiesa di Panagia Paraportiani, i mulini di Mykonos Town.

Mykonos

Corfù (Grecia)

L'isola di Corfù è situata al largo della costa nord-occidentale della Grecia, bagnata dal Mar Ionio. Sembra che sia l'isola dei Feaci descritta da Omero nell'Odissea. Ed è qui che Giasone e gli Argonauti trovarono rifugio al ritorno dalla loro spedizione. I punti di maggiore interesse turistico sono il piccolo paese di Lefkimmi, le scogliere suggestive di Loggas Beach, il noto monastero di Vlaxernon a Pontikonisi, il Canal d’amour a Sidari, il castello Angelokastro, la spiaggia sabbiosa di Issos. A proposito di spiagge, imperdibili sono anche le spiagge di Dassia, Roda, Kavos e Sidari.

Corfù

Zante (Grecia)

Su quest'isola greca, bagnata dal mar Ionio, è possibile godersi la famosa spiaggia del Relitto, le grotte blu (Blue Caves), il parco marino delle tartarughe Caretta-Caretta, ammirare il faro di Keri. L'antica Zacinto è incantevole coi suoi villaggi tradizionali: Bochali, Alykes con le sue saline, Argassi, Vasilikos, Volimes.

Zante

Le migliori mete per l'estate 2024 nel mondo

A Fanpage.it Alessandro Callari, Regional Manager Italia Malta e Israele di Booking.com, ha illustrato le tendenze dell'estate 2024: "Nel 2023 c'era più un trend di prossimità, di viaggi a medio raggio all'interno dell'Europa, magari destinazioni balneari. Abbiamo notato una fortissima crescita dell'Asia, tanta Indonesia, tantissimo Giappone, Vietnam, l'America Latina è un'altra destinazione che in questo momento sta ricevendo parecchie ricerche e parecchie prenotazioni".

Lima (Perù)

Il Perù è un luogo ricco di fascino e di storia, con tante bellezze da ammirare: il Lago Titicaca, le Montagne Arcobaleno, la capitale Lima passando per le caratteristiche Cuzco, Arequipa. In Perù si trova anche una delle sette meraviglie del mondo moderno: Machu Picchu.

Lima

Bangkok (Thailandia)

La capitale thailandese è una metropoli che offre scorci molto variegati: in un tour della città si passa dai centri archeologici ricchi di templi antichi ai quartieri moderni con i centri commerciali che si alternano ai mercati, con le bancarelle dei venditori ambulanti. Qui si viene trasportati in un mondo variopinto e profumato, un mix di culture diverse tutte da scoprire. Nel quartiere reale di Rattanakosin si trova il maestoso Grande palazzo reale e il sacro tempio di Wat Phra Kaew. Tra i templi più importanti ci sono poi quello di di Wat Pho, con l'enorme statua del Buddha sdraiato e quello di Wat Arun, caratterizzato da una ripida scalinata.

Bangkok

New York

Dalla Fifth Avenue all'Empire State Building, dal Ponte di Brooklyn alla Statua della Libertà, da Times Square a Central Park e po il moMa, il Guggenheim Museum: New York per molti è il viaggio definitivo, il viaggio della vita. La Grande Mela offre di tutto ed è anche un'ottima base di appoggio per spostarsi nei dintorni. Nelle vicinanze ci sono Washington, Boston, Philadelphia, Toronto e le Cascate del Niagara. L'inverno è forse il periodo migliore, un po' proibitivo per le temperature, ma certamente l'ideale soprattutto per i fan del Natale, visto che la città di illumina grandiosamente a festa. New York è al terzo posto nella lista delle destinazioni estive di tendenza per le famiglia italiane, secondo i dati di Booking più recenti.

New York

Tokyo (Giappone)

Tokyo è una megalopoli gigantesca dove convivono passato e presente, modernità e tradizione. Il quartiere di Roppongi, quello di Shinjuku, quello di Ginza e poi i grandi magazzini, i giardini, l'antico Tempio buddista Senso-Ji, le vie dello shopping: l'elenco dei posti da visitare è infinito. Tokyo è una città ricca di fascino e storia. Nei dintorni ci sono il leggendario Monte Fuji e la Regione dei Cinque Laghi. Tokyo è al terzo posto nella lista delle destinazioni estive di tendenza per le famiglia italiane, secondo i dati di Booking.

Tokyo