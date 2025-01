video suggerito

Le location italiane di Maria, il film con Angelina Jolie su Maria Callas Il 1 gennaio 2025 è uscito “Maria” il film di Pablo Larraín con Angelina Jolie nei panni di Maria Callas: scopriamo dov’è stato girato il film che racconta la storia della Divina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Angelina Jolie è Maria Callas

Il 1 gennaio 2025 è uscito nelle sale italiane Maria il biopic di Pablo Larraín su Maria Callas interpretata da Angelina Jolie. Il film racconta gli ultimi di vita della Divina: con il pretesto di un'intervista, che si svolge nella sua casa di Parigi nel 1977, Maria Callas ripercorre la sua vita e la carriera. Angelina Jolie, che veste i panni della cantante lirica, ha raccontato di aver provato per sette mesi per poter cantare nel film, non avendo mai cantato prima. Il film racconta i successi della carriera di Callas partendo dal 1977, quattro anni dopo il ritiro, così come le vicissitudini personali: dalla relazione con Aristotele Onassis, passando per la vita fatta di lusso e sfarzo raggiunto dopo un'infanzia difficile e in condizioni economiche difficili. Il film è stato girato in alcune delle città che hanno segnato la vita di Maria Callas, da Parigi fino a Milano. Scopriamo tutte le location di Maria.

La scena girata al Teatro la Scala

I luoghi delle riprese di Maria

Come ha raccontato Angelina Jolie in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, le riprese, iniziate nell'ottobre del 2023, si sono svolte anche in Italia, a Milano, al Teatro alla Scala. Maria Callas e la storia del Teatro alla Scala camminano di pari passo: la Divina vede l'affermarsi della sua carriera grazie al palcoscenico del teatro lirico italiano dove debutta con l'Aida nel 1950. Da qui comincia un vero periodo d'oro per la cantante che collaborerà con i principali tenori dell'epoca: dal 1951 al 1957, Maria Callas si trasferisce a Milano perché, nel '51, inaugura la stagione lirica del teatro e negli anni successivi dà vita a un sodalizio con le opere in cartellone al teatro milanese.

Il Teatro alla Scala

Angelina Jolie, dunque, ha dovuto cantare nei panni di Maria Callas proprio in quel Teatro alla Scala che l'ha resa grande. Durante le riprese al Teatro è stata ricreata la performance dell'opera Anna Bolena che Callas ha messo in scena nel 1957. Le scene sono state ricreate dentro il Teatro milanese.

Maria Callas alla Scala nel ruolo di "Medea"

Le scene sono state poi girate in Grecia, tra Pyrgos e Katakolo, ovvero tra l'isola di Santorini e la prefettura dell'Elide: in Grecia, infatti, si trovava lo yatch più lussuoso dell'epoca, ovvero quello di Onassis, le cui scene sono state girate proprio nella barca originaria, presa in affitto per il film.

Una scena ambientata nella casa di Maria Callas | Foto Netflix

Altre scene sono state girate a Parigi, dove Callas viveva nella celebre abitazione al 36 di Avenue Georges Mandel, a pochi passi dal Trocadero e dunque affacciato sulla Torre Eiffel. L'appartamento è stata riprodotto in studio, anche grazie al contributo della Maria Callas Foundation dove sono esposti oggetti personali dell'artista che hanno permesso di ricostruire lo stile della casa parigina. Parigi, poi, è stata in gran parte ricostruita a Budapest: gli scenografi hanno quindi ricostruito la Parigi degli anni Settanta in cui viveva Maria Callas nella capitale ungherese.

Budapest