Le bellezze della Sardegna stasera su Rai1, i luoghi raccontati da Alberto Angela nella puntata di Ulisse Dall’arcipelago della Maddalena alle mura di Alghero, la seconda puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, condotta da Alberto Angela e in onda il 16 aprile 2022, svela i tesori più nascosti della Sardegna, un’isola così ricca che sembra un continente.

A cura di Clara Salzano

Alberto Angela conduce Ulisse su Rai 1. La puntata del 16 aprile 2022 è sulla Sardegna

Il 16 aprile 2022 va in onda la seconda puntata di Ulisse con Alberto Angela che condurrà i telespettatori alla scoperta delle bellezze più inesplorate della Sardegna. L'isola è famosa per le sue acque turchesi, le spiagge paradisiache, la natura selvaggia e la profonda cultura tanto da essere considerate tra alcuni dei luoghi più belli nel Mediterraneo e al mondo. Dall'arcipelago della Maddalena alle miniere del Sulcis, dai nuraghi alle mura di Alghero, la nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta svela i tesori più nascosti della Sardegna, un'isola così ricca che sembra un continente.

L'isola della Maddalena

L'isola della Maddalena si trova a circa 2 chilometri a largo delle coste della Gallura ed è la più grande tra le 60 isole e isolotti dell'omonimo arcipelago della Maddalena. Famoso per le sue acque turchesi e verdi da togliere il fiato, l'arcipelago è considerato un parco nazionale di cui la Maddalena è l'unica isola abitata, con il suo centro storico che deve la sua storia all'ex base militare italiana e americana che qui ha sede. C'è un unica strada che percorre l'isola della Maddalena e permette di godere di un panorama unico al mondo che può far concorrenza ai Caraibi e ad alcuni dei luoghi più belli della Terra.

Arcipelago della Maddalena

Le spiagge dell'Asinara

Situata tra il mar di Sardegna ad ovest e la Corsica, l'isola dell'Asinara è famosa per la sua forma piatta che è sede dell'omonimo parco nazionale. L'isola è famosa sin dai tempi più antichi in cui i Romani la chiamavano Herculis Insula per la leggenda secondo cui l'Asinara fu creata da Ercole che la staccò dalla Sardegna. Le sue spiagge sono conosciute per la bellezza incontaminata.

Cala Sabina all’Isola dell’Asinara

Le miniere del Sulcis

La Sardegna è conosciuta per la sua prolifica attività mineraria che si è concentrata soprattutto nel Sulcis Iglesiente, nella parte sud-occidentale dell'isola, dove sorge il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna il primo ad essere riconosciuto come Patrimonio dell'Unesco.

La miniera di Barega

I nuraghi sardi

Chi si avventura lungo il territorio sardo non potrà fare a meno di notare delle particolari costruzioni in pietra di forma troncoconica. Si tratta dei nuraghi, tipici della civiltà nuragica in Sardegna, costruiti intorno al II millennio a.C come torri di cui non si conosce ancora la funzione precisa.

Un esempio di nuraghi sardi

La Basilica di Saccargia a Sassari

Completata nel 1116, la Basilica di Saccargia in provincia di Sassari è uno dei rari esempi di architettura il stile romanico pisano della Sardegna. Anche gli affreschi interni meritano una particolare menzione come uno dei pochi esempi di romanico sull'isola.

La Basilica di Saccargia in Sardegna

La città di Alghero

Molti conoscono la città di Alghero per la canzone Alghero di Giuni Russo "Mia madre non lo deve sapere – Non lo deve sapere che – Voglio andare ad Alghero – In compagnia di uno straniero". Eppure Alghero è un'antica città fondata all'inizio del XII secolo nella Riviera del Corallo e cinta da storiche mura e torri oggi ancora intatte e meravigliose.