Dal museo a forma di uovo all’antico monastero: le architetture ucraine che rischiano di essere distrutte in guerra Le bombe sul Teatro di Mariupol in Ucraina hanno acceso i riflettori sul rischio che stanno correndo monasteri, castelli e musei del paese. Nella speranza che non riaccada mai più, rendiamo omaggio alla meravigliosa architettura dell’Ucraina.

A cura di Clara Salzano

Il Monastero delle Grotte di Kiev tra le architetture ucraine a rischio in questa guerra

I bombardamenti al Teatro di Mariupol in Ucraina hanno sconvolto il mondo intero per la brutalità e il rischio incalcolabile che corrono tutti gli edifici del paese in questa guerra contro la Russia. Ci stiamo tragicamente abituando a vedere edifici distrutti, case bombardate e detriti ovunque nelle immagini delle città ucraine eppure il paese sul Mar Nero, contro cui è in guerra la Russia, è ricca di monumenti ed architetture preziose. dai castelli fiabeschi agli antichi monasteri, chiese e musei, possono tutti essere minacciati dalle bombe di Putin. Nella speranza che l'accaduto del Teatro Mariupol, rendiamo omaggio alla meravigliosa architettura dell'Ucraina mostrandomi le sue attrazioni più iconiche.

Il Teatro Mariupol prima che venisse bombardato da Putin in Ucraina

La Casa delle Chimere a Kiev

Questo grandioso palazzo in stile Liberty è diventata un'icona della resistenza ucraina da quando il presidente Zelenskiy ha filmato un suo discorso con la Casa delle Chimere sullo sfondo. L'edificio, con i suoi animali che decorano le facciate ed il tetto, è stato progettato dall'architetto Wladyslaw Horodecki che, proprio per le sue decorazioni, è soprannominato il Gaudì di Kiev.

La Casa delle Chimere a Kiev

Il Monastero delle Grotte di Kiev

I monaci Antonio e Teodosio fondarono l'antico monastero nel 1051 sul monte Berestov di Kiev diventato nel tempo un luogo di culto sempre più importante tanto da collocarvi la sede del Metropolita di Kiev, la guida spirituale della Chiesa ortodossa ucraina. Il monastero deve il nome per la sua posizione posta sopra un complesso di grotte. L'edificio è uno dei massimi esempi del barocco ucraino con le sue cupole rivestite di vere foglie di oro.

Il Monastero delle Grotte di Kiev

Il Museo etnografico di Poltava

Il Museo etnografico di Poltava è uno dei musei più antichi dell'Ucraina. L'edificio in stile Art Nouveau è stato voluto dallo scenziato Vasyl Krychevsky che è una figura di enorme importanza per il popolo ucraino e il suo patrimonio culturale. Il museo comprende una delle più grandi collezioni di reperti storici, archeologici, etnografici e culturali del paese.

Museum of Local Lore, Poltava

Il Museo del pysanka a Kolomyja

L'originale museo a forma di uovo dipinto è l'unico museo al mondo dedicato all'antica tradizione ucraina delle uova pasquali decorate, chiamata pysanka. L'edificio del museo è un pysanka alto 14 metri e decorato sia all'esterno che all'interno. Il museo raccoglie inoltre oltre 10.000 uova decorate provenienti da tutto il paese. I pysanka sono simbolo di fortuna e proteggono le case contro la cattiva sorte.

La Chiesa di St. George a Drohobych

In Ucraina le antiche chiese di legno sono numerose, quasi 2.000 e tipiche dell'architettura lignea del paese. Si chiamano tsverkas e sono state dichiarate Patrimonio dell'UNESCO. Tra le più antiche e meglio conservate nel tempo c'è la Chiesa di St. George a Drohobych.

La Chiesa di St. George

Il Castello di Kam"janec'-Podil's'kyj

Il Castello di Kam"janec'-Podil's'kyj in Ucraina è un'imponente fortezza costruita per difendere l'antica città di Kam"janec'-Podil's'kyj ed è famosa per la sua posizione su uno sperone calcareo che ha reso la fortezza inespugnabile.

Il Castello di Kam"janec’–Podil’s’kyj

Le Primorsky Steps a Odessa

Queste monumentali scale di Odessa sono diventate famose come location dell'iconico film La corazzata Potëmkin di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn del 1925 e ancora oggi sono meta di pellegrinaggio di cinefili oltre che un simbolo per la storia dell'Ucraina. La sua architettura prospettica che si restringe verso l'alto segnano l'accesso alla città da mare.