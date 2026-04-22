L’aeroporto di Santiago de Compostela chiuso per 5 settimane: voli cancellati fino a fine maggio

Brutte notizie per tutti coloro che volevano organizzare il cammino di Santiago nel pieno della primavera 2026: l'aeroporto della città, Santiago-Rosalía de Castro, ha annunciato che rimarrà chiuso per ben 5 settimane. Questa volta, però, la guerra in Iran e il caro carburante non c'entrano nulla, la struttura necessita di alcuni importanti lavori di ristrutturazione e sarà dunque costretta a cancellare numerosi voli a partire dal 23 aprile

I lavori di ristrutturazioni previsti all'aeroporto di Santiago de Compostela

L'aeroporto di Santiago de Compostela sospenderà tutte le operazioni dal 23 aprile al 27 maggio: per 5 settimane nessun aeromobile atterrerà o decollerà dall'hub, il motivo? Deve essere messo a nuovo il manto della pista principale, così da garantirne la sicurezza e l'efficienza operativa. Tali lavori di ristrutturazione rientrano in un'iniziativa da 31 milioni di euro promossa da AENA, l'organizzazione spagnola che gestisce gli aeroporti. Questo significa che molte importanti compagnie aeree (anche low-cost come Ryanair e Vueling) saranno costrette a cancellare tutti i loro voli, lasciando migliaia di turisti a terra.

Quali aeroporti "alternativi" usare

Nel comunicato ufficiale rilasciato dall'aeroporto della città spagnola si invitano i passeggeri a contattare la propria compagnia aerea per capire se il proprio volo è garantito o cancellato oppure se è possibile ottenere un cambio di prenotazione o di orario. Coloro che desiderano comunque raggiungere la meta finale del suggestivo cammino possono usare l'aeroporto di A Coruña, nella regione della Galizia, che attiverà un piano di rinforzo con 630 voli extra. In ultima spiaggia si può atterrare o partire dall'aeroporto di Vigo-Peinador, che dista circa 90 km da Santiago-Rosalía de Castro.