La storia dell'aeroporto meno utilizzato al mondo: dov'è e perché nessuno ci va L'aeroporto di Gwadar può accogliere circa 400mila passeggeri anche se si trova in una città con 90mila abitanti. Completato nell'ottobre 2024, dall'aeroporto non è ancora partito nessun volo.

A cura di Arianna Colzi

L'ingresso dell'aeroporto di Gwadar

Con una capacità di 400mila passeggeri per una città di 90mila abitanti, il nuovo aeroporto di Gwadar sta creando problemi ancora prima di essere aperto. Il motivo? È l'aeroporto meno utilizzato al mondo. Completato nell'ottobre 2024, l'architettura contemporanea della struttura, composta in larga parte da vetrate, stona con il paesaggio circostante. Scopriamo dove si trova e perché è criticatissimo dai residenti.

L'aeroporto meno frequentato al mondo

Il nuovo costosissimo aeroporto del Pakistan è un po' un mistero. Interamente finanziato dalla Cina per un importo di 240 milioni di dollari, non si sa quando aprirà. Si trova a Gwadar, sulla costa, ed è stato completato nell'ottobre 2024, ossia quattro mesi fa. L'architettura dell'aeroporto è in netto contrasto con la provincia del Balochistan che lo ospita, una regione estremamente povera e in preda alla crisi. Negli ultimi dieci anni, la Cina ha investito denaro nel Balochistan e a Gwadar nell'ambito di un progetto multimiliardario che collega la provincia dello Xinjiang al Mar Arabico, chiamato Corridoio economico Cina-Pakistan o CPEC.

La zona circostante l'aeroporto

Però a Gwadar i problemi son ben altri: la città non è collegata alla rete elettrica nazionale, l'elettricità proviene dal vicino Iran o da pannelli solari, e non c'è abbastanza acqua pulita. Insomma, un aeroporto con una capacità di 400mila passeggeri è decisamente la cosa meno utile per questa città da soli 90mila abitanti. Negli ultimi anni il Pakistan, pur di proteggere gli investimenti cinesi, ha intensificato la presenza militare a Gwadar per combattere il dissenso dei residenti, che protestano contro quello che ritengono sia un aeroporto per la Cina, che potrà garantirsi così un accesso al Balochistan, come spiega alla CNN l'esperto di relazioni internazionali Azeem Khalid.

L'aeroporto di Gwadar

I problemi di sicurezza hanno ritardato l'inaugurazione dell'aeroporto internazionale. Così, il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif e il suo omologo cinese Li Qiang hanno ospitato una cerimonia virtuale. Il primo volo per l'aeroporto è stato vietato ai media e al pubblico. Abdul Ghafoor Hoth, presidente distrettuale del Balochistan Awami Party, ha detto che nessun residente di Gwadar è stato assunto per lavorare all'aeroporto. Le proteste sono cessate 47 giorni dopo, quando le autorità si sono impegnate a soddisfare alcune richieste della popolazione locale, tra cui un migliore accesso all'elettricità e all'acqua potabile.