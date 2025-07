La nuova vita dell’isola infestata nella Laguna veneziana: turisti banditi, è riservata ai residenti

Venezia è una delle città italiane più amate al mondo e ogni anno viene visitata da milioni di turisti. In molti ne conoscono ogni aneddoto e segreto ma probabilmente non sanno nulla di Poveglia, l'isoletta nel bel mezzo della Laguna che da decenni è ormai abbandonata perché considerata "infestata". Di recente, però, le autorità locali hanno cambiato le carte in tavola, approvando un provvedimento che la renderà bene comune. L'unico piccolo "inconveniente" (soprattutto per i viaggiatori esteri)? Sarà un luogo riservato ai residenti, dove i turisti verranno "banditi".

Poveglia, l'isola infestata dai fantasmi

Si chiama Poveglia ed è l'isolotto della Laguna di Venezia che si trova di fronte a Malamocco, lungo il Canal Orfano. Vanta una superficie di 7,25 ettari ma da oltre un decennio è abbandonata e in stato di degrato. In passato è stata prima una fossa comune per i malati di peste, poi un manicomio, e, stando alla leggenda, ancora oggi sarebbe infestata dai fantasmi, cosa che ha contribuito ad accrescere il suo fascino misterioso. Ora, però, sembra essere destinata ad avere una "nuova vita". Dopo essere stata aperta all'asta dall'Agenzia del Demanio dello Stato nel 2014, di recente è stata acquistata per 460.000 euro dal gruppo veneziano Poveglia per Tutti, che ne prenderà possesso a partire dall'1 agosto 2025.

L’ospedale abbandonato di Poveglia

Come verrà rivalutata l'isola

Cosa c'è sull'isola? Essendo stata abbandonata molti anni fa, è tutto in stato di degrado ma a "resistere" ci sono ancora un bosco incolto, una fortezza militare, 15 edifici ospedalieri fatiscenti e una colonia di conigli. L'obiettivo dell'associazione veneta è rivalutare l'iconica location veneziana, trasformandola in un parco urbano aperto solo ai residenti della città. La scelta rappresenterebbe un forte segnale di ribellione all'overtourism, soprattutto perché messa in atto nella "capitale" del turismo selvaggio. A Poveglia i turisti saranno infatti banditi, si tratterà di un posto riservato ai soli veneziani e la cosa viene considerata una vera e propria vittoria. La ristrutturazione dell'isola, attualmente priva di elettricità e acqua corrente, verrà guidata dal laboratorio APsyM del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona.