La nascita del tattourism, perché sempre più persone decidono di tatuarsi ricordi di viaggio

I tatuaggi stanno diventando il perfetto souvenir da viaggio: non occupano spazio in valigia, sono un ricordo permanente e celebrano i momenti felici vissuti durante la vacanza.

Calamite, vestiti, cappelli, portachiavi: al ritorno di un viaggio la valigia si riempie sempre di moltissimi souvenirs, al punto che spesso dobbiamo impiegare tutte le nostre energie per chiuderla o arriviamo addirittura a pagare il sovrapprezzo in aeroporto. I souvenirs vengono comprati per avere un ricordo della vacanza, per fare un regalo, per esperienza culturale o semplicemente per collezionismo. Ma ce n'è un tipo che non occupa nessuno spazio e che è impossibile perdere o rovinare una volta tornati a casa: i tatuaggi. Si sta diffondendo sempre di più un nuovo trend, il tattourism, ovvero l'idea di farsi un tatuaggio per ricordarsi un luogo, una vacanza o un'esperienza fatta da soli oppure in compagnia.

Che cos'è il tattourism

Nata per celebrare un viaggio o per avere un ricordo indelebile di un momento che ha significato molto, l'idea di farsi un tatuaggio in viaggio è diventata un vero e proprio trend, tanto da rivoluzionare l'economia del settore del turismo. In Thailandia e Giappone la pratica è ormai assodata, ma anche in Europa e negli Stati Uniti la pratica sta prendendo piede. Qui, ad esempio, all'Untitled Hotel di New York ha aperto il prestigioso studio di tatuaggi, Unscripted Ink Tattoo Studio, dove sempre più persone decidono di farsi un tatuaggio per ricordare i loro giorni nella Grande Mela.

Perché le persone scelgono di tatuarsi il ricordo di un viaggio?

Con la crescita di questo trend, sta cambiando anche la consapevolezza nella scelta dei tatuaggi. Certo, ci sono ancora persone che scelgono di tatuarsi la classica frase in giapponese (spesso senza sapere cosa vuol dire), le mappe con il piccolo aereo o una valigia, ma molte altre invece scelgono disegni più personali e intimi, legati in modo profondo alla loro esperienza. Le ragioni che spingono le persone a fare un tatuaggio da viaggio possono essere molteplici, in primo luogo sono spinti dal desiderio di commemorare il loro tempo in quei giorni, spesso vogliono anche celebrare la libertà vissuta in un determinato momento o onorare l'evoluzione sensoriale vissuta attraverso nuove esperienze specifiche, come una sorta di diario di viaggio permanente. Alcuni vogliono invece mantenere un legame con la destinazione, instaurando una connessione più duratura, altri lo fanno semplicemente come opera d'arte. Ad ogni modo, quasi sempre i tatuaggi da viaggio hanno alle spalle dei racconti incredibili, che le persone decidono di onorare in questo modo: il racconto si trasforma allora in una storia per sempre incisa sulla pelle.