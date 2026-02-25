stile e Trend
video suggerito
video suggerito

La nascita del tattourism, perché sempre più persone decidono di tatuarsi ricordi di viaggio

I tatuaggi stanno diventando il perfetto souvenir da viaggio: non occupano spazio in valigia, sono un ricordo permanente e celebrano i momenti felici vissuti durante la vacanza.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Immagine

Calamite, vestiti, cappelli, portachiavi: al ritorno di un viaggio la valigia si riempie sempre di moltissimi souvenirs, al punto che spesso dobbiamo impiegare tutte le nostre energie per chiuderla o arriviamo addirittura a pagare il sovrapprezzo in aeroporto. I souvenirs vengono comprati per avere un ricordo della vacanza, per fare un regalo, per esperienza culturale o semplicemente per collezionismo. Ma ce n'è un tipo che non occupa nessuno spazio e che è impossibile perdere o rovinare una volta tornati a casa: i tatuaggi. Si sta diffondendo sempre di più un nuovo trend, il tattourism, ovvero l'idea di farsi un tatuaggio per ricordarsi un luogo, una vacanza o un'esperienza fatta da soli oppure in compagnia.

Che cos'è il tattourism

Nata per celebrare un viaggio o per avere un ricordo indelebile di un momento che ha significato molto, l'idea di farsi un tatuaggio in viaggio è diventata un vero e proprio trend, tanto da rivoluzionare l'economia del settore del turismo. In Thailandia e Giappone la pratica è ormai assodata, ma anche in Europa e negli Stati Uniti la pratica sta prendendo piede. Qui, ad esempio, all'Untitled Hotel di New York ha aperto il prestigioso studio di tatuaggi, Unscripted Ink Tattoo Studio, dove sempre più persone decidono di farsi un tatuaggio per ricordare i loro giorni nella Grande Mela.

Perché le persone scelgono di tatuarsi il ricordo di un viaggio?

Con la crescita di questo trend, sta cambiando anche la consapevolezza nella scelta dei tatuaggi. Certo, ci sono ancora persone che scelgono di tatuarsi la classica frase in giapponese (spesso senza sapere cosa vuol dire), le mappe con il piccolo aereo o una valigia, ma molte altre invece scelgono disegni più personali e intimi, legati in modo profondo alla loro esperienza. Le ragioni che spingono le persone a fare un tatuaggio da viaggio possono essere molteplici, in primo luogo sono spinti dal desiderio di commemorare il loro tempo in quei giorni, spesso vogliono anche celebrare la libertà vissuta in un determinato momento o onorare l'evoluzione sensoriale vissuta attraverso nuove esperienze specifiche, come una sorta di diario di viaggio permanente. Alcuni vogliono invece mantenere un legame con la destinazione, instaurando una connessione più duratura, altri lo fanno semplicemente come opera d'arte. Ad ogni modo, quasi sempre i tatuaggi da viaggio hanno alle spalle dei racconti incredibili, che le persone decidono di onorare in questo modo: il racconto si trasforma allora in una storia per sempre incisa sulla pelle.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
sanremo
2026
I voti ai look della prima serata
Perché Tommaso Paradiso aveva la mano fasciata: cosa c'era disegnato sul guanto
Perché Tommaso Paradiso aveva la mano fasciata: cosa c'era disegnato sul guanto
Come si è vestita Jolanda Renga per la prima serata del Festival
Come si è vestita Jolanda Renga per la prima serata del Festival
Perché Dargen d'Amico aveva il parquet stampato sul vestito
Perché Dargen d'Amico aveva il parquet stampato sul vestito
Il significato del look di Arisa: vive la femminilità con grazia abbandonando il superfluo
Il significato del look di Arisa: vive la femminilità con grazia abbandonando il superfluo
Laura Pausini, il debutto alla conduzione con abiti da diva
Laura Pausini, il debutto alla conduzione con abiti da diva
Maria Antonietta e Colombre, il look di Nada e il viso di Buzzati
Tredici Pietro debutta con i gioielli a catena da quasi 20mila euro
Di chi è il nome cucito sulla camicia di Ermal Meta
Il nuovo stile di Levante: addio shorts, nella prima serata si veste di cristalli
Luché e i loghi nascosti: scotch nero su bomber e occhiali
Perché Dargen D'Amico ha indossato le scarpe con le dita
Arisa non è nuda, nella prima serata con l'abito coperto di gocce
Ditonellapiaga "dà fastidio": nella prima serata rompe le regole con la t-shirt stampata
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views