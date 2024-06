Ji Hye Kim, la chef che guadagna 1,8 milioni all’anno: qual è il segreto del successo del ristorante

video suggerito

Si chiama Miss Kim ed è un ristorante di cucina coreana che riesce a fatturare quasi 2 milioni di euro ogni anno: ecco come ha fatto la chef Ji Hye Kim a trasformare il suo locale in una vera e propria azienda.

A cura di Valeria Paglionico

Come fare per avere successo nel mondo della ristorazione? Stando a quanto dichiarato da Ji Hye Kim, chef pluripremiata tra le più apprezzate al mondo, è necessario pagare i dipendenti in modo adeguato, visto che la loro felicità ha un impatto finanziario positivo sull'intera azienda. Nel suo ristorante chiamato Miss Kim, in Michigan, la paga oraria è di 12 dollari l'ora e a questa cifra bisogna poi aggiungere le mance. La strategia sembra essersi rivelata estremamente vincente: a 8 anni dall'apertura la chef-imprenditrice ha raggiunto un fatturato da capogiro, basti pensare al fatto solo nel 2023 il locale ha guadagnato 1,89 milioni di dollari (con un utile netto di 101.553 dollari). Ecco come ha fatto a trasformare un ristorante di cucina tipica coreana in una vera e propria azienda.

Ji Hey Kim, dalla carriera amministrativa all'apertura di Miss Kim

Ji Hye Kim è nata e cresciuta a Seul, in Corea, e ha cominciato a essere appassionata di cucina fin da piccola, quando vedeva sua madre preparare i piatti tipici del suo paese, dal kimchi ai ravioli, fino ad arrivare alle torte di riso.

Nel periodo dell'adolescenza è emigrata con la famiglia nel New Jersey e lì ha preferito mettere da parte l'interesse culinario per dedicarsi prima agli studi di scienze politiche ed economia all'Università del Michigan, poi a una carriera di successo nell'amministrazione ospedaliera. Solo nel 2008, a 27 anni, ha lasciato tutto per intraprendere un percorso formativo nel settore food. Dopo alcune esperienze da Zingerman e nel Rome Sustainable Food Project, ha lanciato la sua prima attività chiamata San Street, poi ha debuttato nel 2016 con il ristorante Miss Kim.

Quanto costa una cena da Miss Kim

Il locale di Ji Hye Kim si trova ad Ann Arbor, Michigan, ma propone un menù ispirato alle antiche tradizioni culinarie coreane. Le ricette, però, vengono realizzate con i prodotti stagionali del Midwest, dai bastoncini di torta di riso con salsa di soia ai broccoli al caramello fritti, fino ad arrivare al BiBimBob, un piatto a base di carne di maiale proposto in tre diverse varianti. Nel giro di meno di 10 anni il ristorante è diventato tra i più famosi al mondo e ha permesso alla chef/proprietaria di essere nominata tra i migliori nuovi chef del 2021 da Food & Wine, di arrivare in semifinale ai James Beard Awards e di ottenere molti altri riconoscimenti a livello internazionale. I prezzi proposti sono decisamente abbordabili: si parte da un minimo di 5 dollari per un piatto di riso e si arriva a un massimo di 30 dollari per una bowl più elaborata. Il segreto del successo di Ki Hye però, è un altro: ha dato priorità ai salari equi, stando bene attenta a premiare e a riconoscere i dipendenti più volenterosi e talentuosi.