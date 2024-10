A Londra il primo ristorante stellato gestito da persone senza fissa dimora

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Lo staff di Home Kitchen | Foto IG Home Kitchen

Home Kitchen ha aperto da poche settimane ma è diventato già un caso. La brigata in cucina, guidata dallo chef stellato Adam Simmonds, è composta da 19 homeless, ossia persone senza fissa dimora. L'idea nasce da Alex Brown, direttore della Soup Kitchen Loendon, un ente che ha come obiettivo quello di sostenere le persone senza casa, gli anziani e in generale la parte più fragile della popolazione londinese. L'associazione offre pasti gratuiti, vestiti e un supporto psicologico grazie ai volontari che vi operano. Lo chef Simmonds ha cucinato all'inizio della pandemia per l'associazione: qui è entrato in contatto con centinaia di persone senza fissa dimora in cerca di un pasto ma anche di un lavoro.

Dove si trova il ristorante

Il progetto dietro all'Home Kitchen, il ristorante situato a Primrose Hill, a nord di Londra, raccontato anche in un articolo del New York Times, si pone come obiettivo quello di rompere la consuetudine secondo la quale chi non ha un indirizzo dove abitare poi non possa essere assunto. Senza lavoro, ovviamente, queste persone non possono avere un salario per mantenersi. Da Home Kitchen, invece, le persone vengono formate dopo un corso intensivo di cucina durato tre settimane e dopo aver trascorso due settimane in una cucina del Megaro, l'hotel a cinque stelle dove Simmonds è stato recentemente nominato chef patron.

Ognuna delle persone della brigata percepisce un reddito di 13,15 sterline, che corrispondo a circa 15 euro l'ora, a cui si aggiungono il rimborso spese per gli spostamenti e i pasti durante il turno. A finanziare il ristorante prima dell'avvio sono state le donazioni, circa 350mila sterline, e un fondo a impatto sociale. L'obiettivo del locale è quello di diventare presto autosufficiente

La cucina che l'Home Kitchen serve è una cucina "casalinga", prettamente britannica, e prevede piatti come lo Yorkshire pudding, maccheroni e formaggio e patate arrosto. Il menù fisso ha un costo di 35 sterline sia a pranzo che a cena e comprende tre antipasti e primi piatti. Viene servito anche un menu degustazione da 65 sterline.