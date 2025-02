video suggerito

Dove si trovano i ristoranti di Hélène Darroze e quanto costa mangiare nei locali in Francia e Inghilterra Hélène Darroze è l'ospite della puntata di Masterchef giovedì 13 febbraio. La chef francese detiene sei Stelle Michelin e attualmente ha tre ristoranti tra Londra e la Francia: scopriamo quanto costa mangiare nei suoi ristoranti.

A cura di Arianna Colzi

Hélène Darroze

Hélène Darroze, chef francese che ha collezionato sei Stelle Michelin, sarà l'ospite della puntata di giovedì 13 febbraio di Masterchef 14. La chef classe 1967 ha aperto tre ristoranti: il The Connaught a Londra con 3 stelle, il Marsan par Hélène Darroze a Parigi con due stelle e Hélène Darroze à Villa La Coste in Provenza, sempre in Francia, che ha ricevuto una stella Michelin. La chef viene da una generazione di cuochi e si è formata nella cucina di Alain Ducasse: attualmente è la seconda donna più stellata di sempre dopo Anne-Sophie Pic, che attualmente ne detiene dieci.

Chi è Hélène Darroze a Masterchef, la carriera della ristoratrice

Hélène Darroze è diventata una celebrità nel mondo della cucina per via delle sue proposte autentiche, che si rifanno alla tradizione culinaria francese. Nasce in una famiglia in cui, da ben tre generazioni, si avvicendano chef e ristoratori. Il suo bisnonno, nel 8195, ha aperto L’Auberge Le Relais a Villeneuve-de-Marsan, nella regione dell'Aquitania, dove Darroze è nata e cresciuta. Il nonno Jean ha conquistato due Stelle Michelin nel secolo scorso. Dopo aver lavorato con Alain Ducasse al Louis XV nell'Hôtel de Paris, torna al ristorante di famiglia a Villeneuve per quattro anni.

Uno dei piatti di Hélène Darroze | Foto Guida Michelin

Nel 1999 abbandona il ristorante di famiglia per aprire a Parigi, nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés: qui conquista la sua prima Stella Michelin e la seconda tre anni dopo. Pochi anni dopo Hélène Darroze diventa la chef nel prestigioso hotel Connaught a Mayfair, quartiere di lusso a Londra: apre qui il suo secondo ristorante Hélène Darroze at the Connaught che le farà conquistare la sua terza Stella Michelin nel 2009. La quarta arriverà nel 2011. La sua cucina comincia a essere connotata come una rivisitazione di quel sud-ovest francese in cui è cresciuta e in cui ha potuto assaporare l'arte culinaria della famiglia.

Hélène Darroze | Foto IG

Hélène Darroze

Al fianco di Marsan par Hélène Darroze, nel 2018 apre Jòia par Hélène Darroze sempre a Parigi, ma la formula in questo caso è più informale. Nel frattempo nel il Marsan par Hélène Darroze, a vent'anni dalla sua apertura, riceve la seconda Stella Michelin, la quinta per la chef. Nel 2012 viene anche nominata Cavaliere della Legione d'Onore. Nel 2021 apre un suo ristorante, Hélène Darroze à Villa La Coste, nell'hotel di lusso omonimo in Provenza: qui ottiene la sesta Stella Michelin e la prime per il locale. Nel 2024 Hélène Darroze apre Maison Michodière, dopo aver aperto e chiuso Jòia Bun, la sua hamburgeria pensata nel periodo pandemico: Maison Michodière si trova nel secondo arrondissement a pochi passi da Place de l'Opèra ed è un mix di di ricerca e sapori

Il ristorante di Darroze a Parigi

Dove si trovano i ristoranti stellati di Hélène Darroze

I ristoranti di Hélène Darroze, che portano tutti il suo nome, che negli anni è diventato anche un marchio, si trovano nel Regno Unito e in Francia. Il primo, aperto nel 1999, è Marsan par Hélène Darroze si trova in rue d'Assas, nel 6 arrondissement, a Parigi. Gli altri aperti a Parigi sono Jòia par Hélène Darroze, Maison Michodière mentre in Provenza la chef ha aperto Hélène Darroze à Villa La Coste a Le Puy-Sainte-Réparade. A Londra, invece, il ristorante è aperto all'interno dello storico The Connaught, hotel a cinque stelle che fa parte della catena Maybourne Hotel Group. L'hotel prende il nome dal titolo nobiliare del terzo figlio della regina Vittoria, il principe Arthur, primo Duca di Connaught. Anche questo ristorante porta il nome della chef, Hélène Darroze at the Connaught.

Quanto costa mangiare nei ristoranti di Hélène Darroze in Francia e Inghilterra

Il menù degustazione al Marsan par Hélène Darroze in Francia costa 250 euro escluse le bevande e prevede un menù di dieci portate. Il menù degustazione di Hélène Darroze à Villa La Coste, invece, prevede un'offerta da cinque portate e un'altra da sette portate. Il menù da cinque portate costa 150 euro vino escluso, mentre quello da sette portate (disponibile solo a cena) costa 19o euro.