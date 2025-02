video suggerito

Dove si trova il ristorante stellato di Rasmus Munk e quanto costa mangiare da Alchemist a Copenhagen Rasmus Munk è uno degli ospiti della puntata del giovedì 13 febbraio 2025 a Masterchef Italia 14: chef pluristellato, la sua cucina olistica è innovativa e audace. Scopriamo quanto costa una cena nel suo Alchemist. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rasmus Munk | Foto Sky

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Masterchef Italia 14 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rasmus Munk è uno degli ospiti della puntata di giovedì 13 febbraio va in onda una nuova puntata di Masterchef Italia 14. Rasmus Munk è uno degli chef internazionali più celebri al mondo e ha ricevuto due Stelle Michelin. Lo chef danese è protagonista dell'Invention test durante il quale i cuochi amatoriali dovranno cimentarsi nelle cucina sensoriale per cui Munk è celebre. Il suo Alchemist a Copenaghen è uno dei ristoranti più costosi al mondo ed è stato inserito all'ottavo posto nella lista dei World's 50 Best Restaurants. Nonostante abbia solo 33 anni, la sua cucina stellata è nota a livello internazionale ed è considerata innovativa e spettacolare.

Chi è Rasmus Munk a Masterchef, la carriera del ristoratore

Rasmus Munk nasce nel 1991 a Randers nella regione Jutland, in Danimarca. Dopo aver concluso gli studi, Munk frequenta diversi corsi di cucina per poi prendere parte a competizioni studentesche. Nel 2011 entra a far parte del Junior Culinary Team of Denmark per poi, nel 2012, diventare sous chef del North Road, un celebre ristorante di Londra. Dopo un'esperienza al ristorante Treetop, apre Alchemist nel 2015, a soli 24 anni.

I tre giudici di Masterchef con Rasmus Munk | Foto Sky

Dopo due anni alla guida di Alchemist, due anni ricchi di successo, nel 2017 il ristorante trasloca nella zona degli ex cantieri navali di Copenaghen. Nel 2020 e nel 2021 Rasmus Munk viene premiato con il suo Alchemist come Miglior Ristorante in Danimarca. Oltre a essere uno chef stellato, Munk si occupa anche di una no profit, Junk Food, che si pone come obiettivo quello di fornire cibo alle persone marginalizzate che vivono a Copenaghne

Leggi anche Dove si trovano i ristoranti di Hélène Darroze e quanto costa mangiare nei locali in Francia e Inghilterra

Dove si trova il ristorante stellato di Rasmus Munk

Alchemist è noto come uno dei ristoranti più noti al mondo. La nuova struttura, inaugurata nel 2017, è costata quasi quindi milioni di euro e ha un design avveniristico che rispecchia alla perfezione la filosofia della cucina olistica di Rasmus Munk. Il ristorante si trova nella zona Refshaleøen di Copenaghen, in Danimarca, e attualmente è stato premiato con due Stelle Michelin e una Stella verde per l'impegno verso una cucina sostenibile.

Rasmus Munk con i giudici | Foto Sky

L'esperienza da Alchemista è totalizzante: si assaggiano 50 "impressioni" e tra un assaggio e l'altro si compie un vero e proprio percorso fisico tra gli spazi del ristorante e in tutto si resta nel ristorante tra le 4 e le 6 ore. Si può prenotare per due e fino a sei persone massimo. Le prenotazioni aprono ogni tre mesi per i successivi due-tre mesi.

Quanto costa mangiare da Alchemist di Rasmus Munk

La cucina di Rasmus Munk risente molto degli ingredienti tipici della tradizione danese. Munk è uno chef innovativo: i suoi menù e le sue ricette sono uniche al mondo. Dalla tartare di agnello, passando per la frittata perfetta, The perfect Omelette, lo chef danese è un vero visionario. L'omelette perfetta è a forma di uovo realizzato con di tuorlo e formaggio Comté. La crema è cotta affinché si possa sentire il sapore del tuorlo crudo. Il piatto è poi condito con lardo, tartufo e burro come guarnizioni. Queste proposte mirabolanti e di altissimo livello hanno contribuito a rendere celebre Rasmus Munk in tutto il mondo, attraendo curiosi e visitatori nel suo ristorante. Dopo un anno dall'apertura, il ristorante di Munk è stato premiato come Innovatore dell'Anno.

L'omelette perfetta | Foto Alchemist IG

La cucina di Munk viene definita cucina olistica, di cui Rasmus Munk ha definito i punti principali, come una vera e proprio filosofia. L'esperienza "drammaturgicamente guidata", come la definisce Munk, è avveniristica e il menù è fatto da 50 impressioni. Una cena nel ristorante di Rasmus Munk costa, bevande escluse, 720 euro circa, corrispondenti a 5400 corone danesi. L'abbinamento con i vini essential comporta un aggiunta di duemila corone, ossia 268 euro; se invece l'abbinamento dei vini è amplified le corone danesi diventano tremila, ossia 368 euro. L'esperienza nota come The Sommelier Table, ossia un menù degustazione completo che comprende già l'abbinamento del vino, lo champagne ad accompagnare il menù da 50 impressioni, costa 16.400 corone danesi, ossia 2.200 euro.