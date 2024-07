video suggerito

Insieme in cima al mondo: la storia della coppia che scala i grattacieli da record Si chiamano Ivan Beerkus e Angela Nikolau e sono la coppia diventata virale grazie alla passione per il rooftopping, l’arrampicata estrema praticata sui grattacieli più alti del mondo: ecco com’è nata la loro storia d’amore che ha ispirato un documentario Netflix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Credevate di aver avuto dei primi appuntamenti emozionanti e adrenalinici? Probabilmente non conoscete Ivan Beerkus e Angela Nikolau, che a partire dal 2016 hanno cominciato a scalare insieme i grattacieli più alti del mondo. Entrambi di Mosca, si sono incontrati per caso grazie alla passione per il rooftopping, uno sport estremo che ha molti lati in comune con la classica arrampicata, solo che prevede precauzioni di sicurezza minime o inesistenti. Col tempo i due non solo si sono innamorati, sono anche diventati così virale da aver spinto Netflix a realizzare un film documentario su di loro. Si chiama Skywalkers: Una storia d'amore e racconta tutte le loro imprese da record.

Il primo appuntamento di Angela Nikolau e Ivan Beerkus

La prima impresa di coppia di Angela Nikolau e Ivan Beerkus risale al 2016, all'epoca non avevano ancora una relazione, si incontrarono in un gruppo di rooftooping e decisero di realizzare insieme uno dei loro più grandi sogni: scalare il grattacielo incompiuto più alto della Cina, il Goldin Finance 117 da oltre 596 metri. Angela era una delle poche donne a praticare questa attività estrema e, alla ricerca di notorietà social, decise di "unire le sue forze" con quelle di Ivan. Col tempo quella semplice collaborazione si è evoluta, diventando una storia d'amore romantica ma allo stesso tempo adrenalinica.

L'impresa più incredibile della coppia

Nella serie di Netflix i due raccontano i loro ultimi 8 anni, donando ai fan alcuni dettagli inediti della storia d'amore "ad alta quota", nonché delle riprese realizzate ad altezze da record. Sono saliti sulla Sagrada Familia di Barcellona, sulla Tour Eiffel di Parigi ma l'impresa più incredibile che hanno portato a termine è stata quella sul super-grattacielo Merdeka 118, in Malesia, da oltre 678 metri di altezza. L'unico piccolo "inconveniente"? Le loro scalate sono illegali, soprattutto perché fatte senza i sistemi di sicurezza adeguati, ed è per questo che sia a Parigi che a Kuala Lumpur i due sono stati arrestati per qualche ora. L'amore è "pericoloso", è capace di distruggere, di schiacciare, di spezzare il cuore e nella vita di Angela Nikolau e Ivan Beerku questo pericolo diventa tangibile: quando la fiducia e il sentimento vengono a mancare, le loro imprese diventano una questione di vita o di morte.

