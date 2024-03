Quando Giselle Bunchen ha quasi rischiato la vita per girare uno spot pubblicitario L’ex angelo di Victoria’s Secret ha portato alla luce un aneddoto degli anni Novanta in cui si è ritrovata su un Iceberg in Islanda con solo una sottoveste addosso. “Se fossi caduta sarei morta”, ha affermato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen ha raccontato di aver quasi rischiato la vita per un servizio fotografico. Ha voluto riportare alla luce l'aneddoto durante il suo intervento nella puntata del The Tonight Show condotto da Jimmy Fellon dove l'ex angelo di Victoria's Secret è stata ospite per promuovere il suo libro di cucina Nourish. Assieme all'altro invitato della serata, l'attore Wayne Brady, il presentatore ha chiesto alla modella di narrare una storia, mentre i due dovevano indovinare se questa fosse vera oppure no; si tratta di True Confessions, un gioco che viene spesso riprodotto del formato televisivo di Fallon.

Gisele Bündchen

La storia di Gisele Bündchen

Erano gli anni Novanta e l'indossatrice si trovava in Islanda per scattare le immagini di una campagna pubblicitaria. "Mi trovavo sopra questo iceberg finto, in mezzo all'oceano, mentre un drone mi stava filmando", ha raccontato Gisele Bündchen. "Se fossi caduta sarei morta in pochi secondi, perché è quello che succede se cadi nell'acqua gelata. In pochi secondi sei morto. Morto". Il racconto non ha convinto Jimmy Fallon e Wayne Brady che hanno pensato che fosse una storia inventata, ma non è così.

Gisele Bündchen nel 2002

Quando la modella ha quasi rischiato la vita

Gli shooting a volte possono essere davvero assurdi. È il caso di quello per il profumo Oxygene di Lanvin, che ha visto come protagonista Gisele Bündchen nel 1997. Nello spot, realizzato dal fotografo e regista Bruno Aveillan, è stato girato tra l'Islanda e New York, la modella attraversa un terreno ghiacciato prima di arrivare nella Grande Mela. Nella parte islandese l'indossatrice indossava una sottoveste mentre tutto il resto della troupe si trovava in barca "con enormi piumini e giubbotti di salvataggio". Tutto bene quel che finisce bene, Gisele Bündchen ha concluso il racconto dicendo: "Sono via. Grazie a Dio sono qui".