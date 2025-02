In vendita il Mulino Bianco: dove si trova e quanto costa il casale della celebre pubblicità

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Il Mulino Bianco | Foto Agriturismo il mulino delle pile

A cinquant'anni dalla fondazione del marchio, il "vero" Mulino Bianco è in vendita. L'azienda, nata sotto il coordinamento di Giovanni Maestri nel 1975, fa parte del gruppo Barilla, il quale, per ampliare il proprio mercato, decise di puntare non solo sulla pasta, ma anche su biscotti, merendine, grissini e prodotti da forno salati. Protagonista di tantissimi spot, Mulino Bianco è entrato nel linguaggio comune, tanto che ancora oggi si utilizza l'espressione "famiglia da Mulino Bianco" per indicare una famiglia tradizionalmente intesa e rappresentata spesso negli spot pubblicitari. Il vero Mulino, che ha dato il nome all'omonimo brand, non solo esiste davvero, ma sta per essere venduto.

Dove si trova il Mulino Bianco

Stando a quanto riportato da un articolo di Repubblica, il Mulino Bianco, diventato celebre grazie alla pubblicità nel 1990 dal regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore, è in vendita. L'edificio è noto come complesso del Molino delle Pile a Chiusdino, comune in provincia di Siena, e fino al 2019 ospitava un agriturismo gestito dalla famiglia Burchianti, che ne è tuttora proprietaria. Il Molino delle Pile si trova non lontano dall'Abbazia di San Galgano, di cui sono rimaste solo le rovine. Prima della famiglia Burchianti, dal 1985 al 1990, il proprietario dell'immobile è stato lo stesso gruppo Barilla: prima di diventare "la casa delle merendine" e poi un alloggi turistico, il Molino delle Pile, fino al 1958, era una centrale che produceva energia elettrica.

Il Mulino Bianco | Foto Archivio Storico Barilla

Quanto vale il Mulino Bianco

Dopo l'asta andata deserta, la proprietà decise di togliere il molino delle Pile dal mercato. Il Covid, poi, non ha aiutato i tentativi di ripresi, anzi, ne ha stoppato le possibilità di rilancio. Nel 2012 è stato valutato 3,4 milioni di euro, come riporta il Corriere Fiorentino, ma oggi è in vendita a 1.450.000 milioni di euro. Per adesso non si sono ancora fatti avanti acquirenti, né sono state presentate offerte, nonostante l'appetibilità del territorio e delle sue meraviglie paesaggiste, il tutto a pochi passi dal Chianti toscano.

Il Molino delle Pile | Foto Agriturismo Molino delle Pile