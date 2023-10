In Giappone c’è un parco che in autunno si tinge di rosa Si chiama Hitachi Seaside Park, si trova in Giappone ed è uno dei parchi più suggestivi al mondo. Il motivo è molto semplice: grazie alla fioritura delle piante in autunno si tinge di rosa, dando vita a un panorama da fiaba.

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di una location davvero suggestiva per organizzare un viaggio autunnale? Per voi è arrivato il momento di volare in Giappone, dove proprio in questo periodo dell'anno c'è un parco che si tinge di rosa grazie alle camaleontiche piante che lo decorano. Si chiama Hitachi Seaside Park ed è un vero e proprio paradiso per coloro che sono alla ricerca di luoghi super "Instagrammabili": a primo impatto si ha l'idea di ritrovarsi a Barbieland o in una delle ambientazioni da fiaba dei film Disney ma, camminando tra le splendide strade total pink, si capisce che non si tratta solo di un sogno ma di pura realtà. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questo luogo mozzafiato.

Dove si trova lo Hitachi Seaside Park

Lo Hitachi Seaside Park è uno splendido parco naturale che sorge su un'area di 200 ettari nella prefettura di Ibaraki, a circa 130km da Tokyo, e si estende fino alla spiaggia di Ajigaura. Il suo nome è legato alla vicinanza all'Oceano Pacifico (Seaside) ma a renderlo famoso sono le fioriture camaleontiche di alcuni arbusti chiamati kochia.

Lo Hitachi Seaside Park quando le piante sono verdi

Questi ultimi sono verdi alla nascita, poi con l'arrivo di settembre cominciano a crescere e cambiano colore, diventando rosa fino all'inizio di ottobre. Col passare dei giorni si scuriscono sempre di più, passando dal rosa al rosso, fino ad arrivare al marrone prima di morire.

Hitachi Seaside Park in autunno

All'interno del parco si contano un milione di fiori che, mutando continuamente a seconda delle stagioni, danno vita a un effetto decisamente suggestivo.

Lo Hitachi Seaside Park alla fine dell’autunno

Quanto costa entrare nel parco di fiori rosa

Complici le fioriture total pink, il periodo migliore per visitare il parco è l'autunno e non sorprende che siano milioni i turisti che organizzano un viaggio proprio tra settembre e ottobre solo per scattarsi una foto sullo sfondo questa distesa di fiori rosa. Le stradine total pink si possono percorrere sia a piedi che in bicicletta, l'unico piccolo inconveniente è che in autunno, soprattutto nei weekend, sono affollatissime, dunque sarebbe meglio evitare i giorni di punta per godersi a pieno in panorama. Quanto costa il biglietto di ingresso per questo "paradiso"? A seconda della stagione in cui ci si trova il prezzo oscilla tra i 450 e i 700 Yen giapponesi, ovvero tra i 4 e i 2,87 euro.