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In Egitto arriva la monorotaia senza conducente: attraversa la capitale su un binario sopraelevato

Avete mai pensato di attraversare la città su un binario sopraelevato, evitando il traffico? In Egitto è possibile grazie alla monorotaia senza conducente che è appena stata inaugurata al Cairo.
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A cura di Valeria Paglionico
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Il Cairo, la capitale dell'Egitto, è famosa non solo per la sua incredibile storia ma anche per il traffico congestionato che ha costretto il governo locale a costruire un'intera nuova città nel deserto per alleviare la pressione sulle strade del centro. Ora è arrivata una rivoluzione super innovativa capace di ridurre ancora di più il caos cittadino: una monorotaia senza conducente, silenziosa ed elettrica, che favorisce una mobilità intelligente e sostenibile.

Quanto costa un viaggio a bordo della monorotaia del Cairo

Nelle scorse settimane è stata inaugurata la prima monorotaia senza conducente dell'Africa: è lunga 56,5 km, parte dallo Stadio Internazionale del Cairo, nel quartiere di Nasr City, e arriva alla Nuova Capitale Amministrativa e a partire dal prossimo ottobre verrà collegata alla seconda rete completamente elettrica che attraverserà il Nilo Occidentale. Gratuita nei primi tre giorni di apertura, attualmente prevede delle tariffe differenziate a seconda delle quattro zone che si attraversano: un biglietto di sola andata per l'intera linea del Nilo Orientale costa il corrispettivo di circa 1,30 euro, mentre un abbonamento trimestrale arriva a un massimo di 117 euro circa. Qual è il flusso che si prevede di raggiungere? 500.000 passeggeri al giorno.

La monorotaia del Cairo
La monorotaia del Cairo

La monorotaia può trasportare fino a 45mila passeggeri all'ora

La monorotaia senza conducente inauguata al Cairo è stata progettata dal produttore francese di sistemi di trasporto ferroviario Alstom: può trasportare fino a 45.000 passeggeri all'ora per direzione a una velocità di 80 km/h, il tutto viaggiando lungo travi prefabbricate in cemento che si snodano sopra le trafficate strade della città. Ha un inquinamento acustico minimo, è completamente elettrica ed è stata pensare per crescere insieme alla città. Come se non bastasse, riesce a funzionare senza l'intervento umano grazie a un sistema di segnalazione che si serve di comunicazioni radio ad alta larghezza di banda per individuare la posizione dei diversi treni. Al momento, però, i lavori non sono ancora terminati: 6 delle 22 stazioni della linea del Nilo Orientale non sono ancora operative ma verranno portate a termine nei prossimi mesi e anni.

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