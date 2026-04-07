Il Treno Natura torna in primavera: gli appuntamenti a bordo della locomotiva che attraversa la Val d’Orcia

La Val d'Orcia è un territorio iconico, suggestivo e affascinante: non a caso dal 2014 è tutelata dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Qui avevano comprato casa Monica Bellucci e Tim Burton, prima della separazione. Questi scorci inconfondibili infondono serenità, calma, pace, sono un esempio di armonia tra natura e uomo. Le colline, infatti, sono dominate da vigneti, oliveti, cipressi, boschi di faggio e castagno, ma qua e là spuntano antichi borghi e casolari rurali in mezzo al nulla, integrando il paesaggio e dandogli un valore in più. Proprio la Val d'Orcia è attraversata da una linea ferroviaria ufficialmente chiusa all’esercizio ordinario dal 1996, ma oggi tenuta in vita come linea ad esclusivo uso turistico grazie alla Fondazione FS Italiane, coi suoi treni storici. Sono convogli e linee ferroviarie un tempo sospese, oggi recuperate per scopi turistici: danno l'occasione di immergersi nel patrimonio paesaggistico nazionale, tra le sue bellezze, da osservare e scoprire viaggiando su ruote. Il percorso nel cuore della Val d'Orcia, per esempio, si chiama Treno Natura.

Il Treno Natura che attraversa la Val d'Orcia

Col Treno Natura si viaggia a bordo di una locomotiva a vapore con carrozze Centoporte degli anni '30 e carrozze Corbellini degli anni '50. È l'occasione migliore e più completa per godersi il cuore vivo e pulsante della Toscana, la sua anima più vera e calda. È un treno d'epoca che attraversa paesaggi variegati e che permette di fare escursioni in giornate speciale come quelle di sagre e feste di paese, proprio per calarsi nelle atmosfere più caratteristiche e conviviali. La tratta della Val d'Orcia è lunga 51,2 chilometri: collega le province di Siena e Grosseto. Nel mezzo si incontrano Buonconvento, la Via Francigena, il fiume Ombrone, Monte Amiata, la splendida Abbazia di Sant'Antimo, i vigneti del rinomato Brunello, la stazione di Torrenieri, San Quirico d'Orcia, la frazione Bagno Vignoni, Castiglione d'Orcia, la Rocca degli Aldobrandeschi, la valle del torrente Asso.

Campagna della Val d’Orcia

A seconda del Treno e della festività, il percorso cambia leggermente. In programma sul sito ufficiale ci sono già diverse opzioni disponibili. Il Treno storico da Siena a Torrenieri del 22 aprile è già sold out. In programma c'è anche la Festa di Primavera del 25 aprile, un Treno storico che va da Siena a Castiglione D'Orcia: costa circa 60 euro. C'è poi la Festa del Treno da Siena a Torrenieri e Montalcino del 17 maggio, che prevede anche la possibilità di un trekking panoramico di circa 6 km alla scoperta delle colline nel cuore delle Crete Senesi. A proposito di queste ultime: il 2 giugno si viaggia da Siena ad Asciano tra Crete e Tartufo.

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Sono tante proposte turistiche racchiuse in poco più di 50 chilometri, tutti da vivere e scoprire. È una fetta di Toscana perfetta per tutti i tipi di viaggiatori. Ci sono quattro percorsi ciclabili (tra i borghi di Castiglione d'Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia), ci sono gli itinerari della Via Francigena, ma anche i vigneti dove si producono prodotti ormai noti a livello internazionale e tante prelibatezze tipiche (dai salumi toscani di cinta senese al pecorino di Pienza, dal miele della Val d'Orcia alla castagna del Monte Amiata IGP),