Il motel più spaventoso al mondo si trova in America e ospita una collezione di 7mila clown

Siete alla ricerca di un'esperienza davvero super spaventosa in vista della notte di Halloween? Fareste bene a organizzare un viaggio in America, per la precisione in Nevada, dove è stato costruito uno dei motel più paurosi al mondo. La sua particolarità? Ospita una collezione di 7.000 clown, il cui aspetto è decisamente spettrale e inquietante. Ecco la storia di questa location "horror" e il prezzo da pagare per trascorrere una notte circondati dai pagliacci.

Com'è nato il Clown Motel

Si chiama Clown Motel ed è un motel a tema clown situato lungo la Main Street a nord di Tonopah, in Nevada, Stati Uniti. Da molti definito "il motel più spaventoso d'America", è stato inaugurato nel 1985 da Leroy e Leona David, che all'epoca pensarono a un modo originale per onorare il padre defunto (e attualmente sepolto nel cimitero adiacente alla struttura, quello di Tonopah). Il papà dei due fondatori possedeva una collezione di oltre 150 statue di clown e li usava tutti per decorare la sua proprietà. I pupazzi sono stati "riciclati", diventando l'attrazione principale dell'hotel. Col passare degli anni, nonostante i proprietari siano cambiati, la peculiarità è rimasta invariata, anzi, addirittura i clown sono diventati oltre 7.000.

Clown Motel

Il Clown Motel è dotato di 33 camere, tutte arredate in modo classico e modesto con letto, divano, scrivania, televisione e frigorifero. La cosa particolare è che, oltre a essere interamente decorate con statue e murales di clown, sono anche dotate di una vista "panoramica" sul cimitero adiacente. Alcune stanze, invece, sono ispirate a film horror come L'esorcista, Chucky e IT. Che si tratti di verità o di semplice suggestione, negli anni sono state segnalate diverse attività paranormali, tanto che ad oggi si dice che il luogo sia infestato (e agli ospiti viene data la possibilità di noleggiare un lettore EMF per rilevare le onde elettromagnetiche). Quanto costa una notte "horror" in questo luogo? Si parte da 79 dollari al giorno (circa 67 euro).