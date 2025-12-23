Il dialetto più romantico d’Italia è il napoletano: la classifica

L'Italia è uno dei paesi più apprezzati e visitati al mondo, amato soprattutto per le sue bontà culinarie, per la sua storia e per i suoi panorami spettacolari. Tra le peculiarità del bel paese non possono che esserci anche i dialetti, considerati veri e proprie lingue uniche nel loro genere, tanto che, sebbene alle orecchie dei più risultino quasi incomprensibili, vantano lo stesso un innato fascino. Un recente sondaggio ha voluto metterli tutti a confronto, constatando che il napoletano è il dialetto più romantico d'Italia: ecco la classifica.

La top 3 dei dialetti più romantici d'Italia

Qual è il dialetto più romantico d'Italia? Speedvacanze, azienda leader nel settore travel, li ha messi tutti a confronto, chiedendo un parere a un gruppo di mille persone tra i 18 e i 57 anni. Ad aggiudicarsi il primato è stato il napoletano, che ha ottenuto il 28% dei consensi. Che si tratti o meno di una conseguenza del successo delle numerose serie tv partenopee, non importa, l'unica cosa certa è che viene considerato accattivante, suadente e caldo. A seguirlo con il 25% delle preferenze c'è il siciliano, definito "eccitante", mentre a chiudere la top 3 è il toscano, la cui h aspirata ha fatto impazzire il 17% degli intervistati.

I dialetti italiani in coda alla classifica

Appena fuori dal podio della classifica ci sono il piemontese e il marchigiano, che hanno ottenuto rispettivamente il 12% e l'8%. Entrambi vengono considerati molto simpatici ma non sono riusciti a fare concorrenza alle forme dialettali più romantiche e sensuali. In coda alla lista ci sono il romano, definito "rude e sgradevole da ascoltare", e il milanese, valutato come una lingua chic ma allo stesso tempo poco eccitante. In quanti sono d'accordo con questi risultati?