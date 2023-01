Il balcone di Giulietta a pagamento: quanto costerà il biglietto per l’attrazione di Verona Un nuovo biglietto di ingresso per visitare il cortile e il balcone della Casa di Giulietta potrebbe essere introdotto presto a Verona.

Il balcone della casa di Giulietta a Verona

Ogni anno sono oltre 1 milione e 680 mila i turisti che visitano la casa di Giulietta a Verona per rivivere il mito della tragedia di Shakespeare. In occasione di San Valentino, il prossimo 14 febbraio, il Comune di Verona, dopo lunghi dibattiti, pare abbia deciso di introdurre un nuovo biglietto di ingresso al cortile e al balcone di Giulietta di via Cappello 23. Non è stata ancora data una comunicazione ufficiale ma pare che il ticket debutterà presto.

La Casa di Giulietta

Il nuovo biglietto di visita al balcone di Giulietta

Sono anni che si discute sulle modalità di accesso alla Casa di Giulietta a Verona che fino ad oggi prevedeva un ingresso gratuito al cortile del palazzo da cui si può ammirare l'iconico balcone degli innamorati. Dopo un periodo di prova, dal 6 dicembre all'8 gennaio, che ha veicolato il flusso di turisti in visita alla famosa casa descritta nella tragedia Romeo e Giulietta di Shakespeare attraverso l'accesso dal Teatro Nuovo di Verona, i pareri di turisti, commercianti, polizia e residenti sono stati tutti positivi: il nuovo ticket d'ingresso trova dunque il consenso di tutti, soprattutto considerando i problemi si sicurezza e ordine pubblico che vengono evitati.

Vista della Casa di Giulietta

La storia della Casa di Giulietta

Lo storico palazzo in via Cappello 23 a Verona è conosciuto per essere la Casa di Giulietta. Tutti sappiamo che Giulietta è un personaggio immaginario nato dalla penna del drammaturgo inglese William Shakespeare, protagonista di una delle tragedie più struggenti del teatro e della letteratura, Romeo e Giulietta. E il famoso edificio era originariamente di proprietà della famiglia Dal Cappello. Tra il 1600 e il 1800 il palazzo fu adibito ad albergo e nel 1905, il Comune di Verona acquistò la proprietà in condizioni molto degradate. Dopo un attento restauro a cura dell'urbanista Antonio Avena e dopo il successo del colosso della Metro Goldwin Mayer su Romeo e Giulietta, che avevo fissato nell'immaginario comune le ambientazioni di Giulietta Capuleti e Romeo Montecchi, il Comune decise di collocare nello storico palazzo di via Cappello 23 il leggendario balcone di Giulietta.

Il nuovo percorso di accesso alla Casa di Giulietta

Il nuovo biglietto di accesso al cortile della Casa di Giulietta ha richiesto anche un nuovo percorso d'ingresso all'attrazione. Si entra dal Teatro Nuovo in piazzetta Navona, per continuare per il foyer del Teatro, fino ad arrivare al cortile della Casa o accedere al museo della casa di Giulietta, dietro pagamento di un biglietto da 6 euro. L'uscita del percorso è invece su via Cappello. Con questa nuova modalità di visita sono aumentati, nel periodo di prova, anche gli ingressi al museo. Per la settimana di San Valentino, in cui molti innamorati si recano a vedere il romantico balcone di Giulietta, e vari eventi vengono dedicati a Verona, si prevede anche il tutto esaurito.

Quanto costa il ticket per il balcone di Giulietta

Non c'è ancora una delibera firmata che ufficializza il nuovo biglietto d'ingresso al cortile e al balcone di Giulietta a Verona ma il Comune, dopo il periodo di prova trascorso con la nuova modalità di accesso, contingentata a 120 persone alla volta e con vie di fuga adeguate, non sembra voler tornare indietro. Il nuovo ticket da pagare per entrare nel cortile della Casa di Giulietta e ammirare il romantico balcone potrebbe avere un costo di 2 euro. Non c'è tuttavia