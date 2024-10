video suggerito

Il bagno pubblico più bello d’America del 2024: dove si trova e com’è fatto Sapete che esiste una classifica dei bagni più belli d’America? Viene stilata ogni anno e premia le toilette in giro per il continente che si distinguono per servizi offerti e decorazioni incredibili: ecco dove si trova quello che si è aggiudicato il titolo nel 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Avreste mai pensato che la visita ai servizi igienici pubblici si sarebbe potuta rivelare il momento migliore di un viaggio in giro per il mondo? Sebbene le toilette vengano solitamente associate solo alla loro funzionalità, in verità possono nascondere incredibili sorprese. È il caso del bagno che ha vinto il concorso online America's Best Restroom 2024, che si è distinto per la sua incredibile bellezza architettonica e per i servizi che offre ai clienti: ecco dove si trova e per quale motivo si è aggiudicato il titolo di "Migliore d'America del 2024".

Dove si trova il bagno più bello d'America

Si chiama America's Best Restroom 2024 ed è il concorso arrivato alla sua 23esima edizione che ogni anno elegge il bagno migliore d'America. I criteri presi in considerazione per assegnare l'ambito riconoscimento sono molteplici, dalla pulizia all'innovazione dei servizi, fino ad arrivare alle decorazioni e ai prodotti offerti ai clienti. A essersi aggiudicato il primo gradino del podio in questo 2024 è stato il bagno di una stazione di servizio Maverik, per la precisione quello nei pressi dell'aeroporto internazionale di Salt Lake City, nello Utah. Ha un aspetto minimalista con le mura nei colori della terra ma la sua particolarità sono i murales con montagne innevate e cieli azzurri dipinti sui soffitti. È inoltre dotato di cabine spaziose e di sanitari scintillante e offre ai clienti diversi prodotti ta toeletta, oltre che un'incredibile pulizia.

Gli altri bagni americani in classifica

Tutti i viaggiatori che durante una vacanza in America non fanno tappa nello Utah possono puntare sugli altri bagni migliori del continente inseriti in classifica. A fare seguito a quello della stazione di servizio Maverik ci sono la toilette del minimarket HOP Shops a Florence, Kentucky, una stanza dotata di piastrelle colorate e una palla da discoteca rotante, quella a Indiana Caverns, a Corydon, famosa per i suoi spazi ampi e pratici, oppure, ancora, per il bagno nel Kansas City Zoo & Aquarium, dove si possono trovare anche seggiolini e fasciatoi per bambini. Degni di nota anche i bagni del Maximilian Motorsports, a Chehalis, Washington, dove il lavandino è stato ricavato da un'auto da rally, e quello del locale Morning Glory di San Diego con i suoi pavimenti e soffitti a specchio illuminati da lampade rosa.