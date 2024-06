video suggerito

Il bagno femminile regolato con un timer nel sito turistico: è polemica in Cina Le grotte di Yungang, in Cina, sono tra i siti turistici più visitati al mondo ogni anno ed è proprio per "controllare" la folla che sono stati installati dei timer sui bagni: ecco perché l'iniziativa ha scatenato polemiche.

A cura di Valeria Paglionico

A chi non è mai capitato di visitare un noto e affollato sito turistico e di ritrovarsi ad affrontare lunghissime code per poter andare in bagno? Nelle toilette femminili, in particolare, si arriva anche ad attendere più di mezz'ora, tanto che in alcuni casi le turiste sono obbligate a usufruire dei servizi per uomini pur di velocizzare questa operazione. In Cina è stato preso un provvedimento molto originale per evitare tutto questo: sui bagni per donne è stato installato un timer, al termine del quale bisogna uscire il prima possibile. Ecco per quale motivo la cosa ha scatenato non poche polemiche.

Dove sono stati installati i bagni col timer

Le grotte buddiste di Yungang, in Cina, sono tra le attrazioni più spettacolari al mondo: con le loro 51.000 statue e innumerevoli nicchie, tutte risalenti a circa 1.500 anni, sono state dichiarate da anni Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Ogni anno sono milioni i visitatori che organizzano dei tour proprio qui ed è proprio per far fronte all'enorme folla che i bagni a disposizione dei turisti sono stati leggermente "ristrutturati". Nelle toilette femminili sopra a ogni cabina è stato aggiunto uno schermo led che fa partire un countdown non appena la porta viene chiusa. Quando si raggiunge lo 0, però, non si viene "cacciati" ma parte una semplice segnalazione per indicare che è finito il tempo a propria disposizione.

Le toilette col timer mostrate su Weibo

Perché le toilette hanno il "countdown"

Per quale motivo si è preso un provvedimento simile? Stando a quanto dichiarato dallo staff, i timer sono essenziali per far fronte all'aumento di visitatori, visto che i dipendenti del sito non possono ricoprire anche il ruolo di "controllori" dei bagni. Oltre a mostrare il conto alla rovescia, lo schermo rivela anche quali sono le toilette libere con una scritta "Vuoto" in verde. Se da un lato in molti hanno apprezzato l'idea, perfetta per evitare di bussare a tutte le porte per trovare un bagno disponibile, dall'altro sono stati numerosi i turisti che l'hanno trovata imbarazzante, consigliando allo staff di costruire delle strutture extra per affrontare "l'emergenza". Del resto, chi è che vuole davvero trascorrere più tempo del dovuto in un bagno pubblico mentre è in vacanza?