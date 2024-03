Dove si trova il bagno pubblico più bello del mondo: è dotato di fontane, specchi e postazioni trucco Avreste mai pensato che un bagno pubblico sarebbe stato definito il più bello del mondo? Ecco dove si trova e per quale motivo è diventato una vera e propria meta turistica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a considerare i bagni pubblici dei luoghi sporchi e non troppo confortevoli che bisogna usare per una questione funzionale solo in caso di necessità, ora però sembra che le cose stiano cominciando a cambiare, visto che sempre più spesso anche questi spazi vengono curati nei minimi dettagli. A dimostrarlo è un bagno “di lusso” che da qualche anno a questa parte è diventato una vera e propria attrazione turistica: ecco dove si trova e per quale motivo sono centinaia le persone che vogliono visitarlo a tutti i costi.

Dove si trova il bagno più bello del mondo

Avreste mai pensato di definire un bagno pubblico “di lusso”? Dimenticate le toilette in stile Trainspotting, ora è il momento delle stanze da bagno “di design”. Per ammirare quello che sembra essere il bagno più bello del mondo fareste bene a organizzare un viaggetto in Cina: si trova a Nanchino, per la precisione al sesto piano del centro commerciale a Deji Plaza, e da qualche anno è diventato una meta turistica super gettonata. “Una toilette senza eguali”, “un santuario sontuoso”, questi sono solo alcuni dei commenti delle persone che lo hanno utilizzato. A realizzare il progetto è stato lo studio di architettura X+Living con sede a Shanghai, il cui obiettivo era creare un luogo che unisse arte e tempo libero.

Il bagno nel centro commerciale di Nanchino, Cina

Chi c'è dietro al progetto del bagno di design

Un sontuoso corridoio con tanto di pavimento di marmo e maxi fontana floreale, mura tappezzate con preziosa carta da parati, enormi specchi con cornici gold e grandi lampadari scintillanti: il bagno pubblico del centro commerciale cinese sembra essere uscito da un hotel a 5 stelle. Oltre alle toilette vere e proprie è dotato anche di una zona spogliatoio e di alcune postazioni trucco con tanto di poltrone di velluto. La popolarità di questa location è riuscita addirittura ad attirare le attenzioni di marchi come Maison Margiela e Burberry e non sorprende che siano centinaia i turisti che riversano nel centro commerciale solo per vederlo e fotografarlo. Insomma, è finita l’epoca dei bagni pubblici solo funzionali, ora devono essere anche gioiellini di design.

Il bagno più bello del mondo